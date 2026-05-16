Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani

Lupta dintre Genoa lui Dan Șucu (63 de ani) și Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) de pe piața transferurilor ar urma să fie tranșată în cele din urmă de clubul de pe „Luigi Ferraris”. În ultimele luni ambele echipe s-au arătat interesate de aducerea lui Marcelo Vaz, fundaș stânga în vârstă de doar 18 ani originar din Guineea-Bissau.

El evoluează în prezent la Varesina, în Serie D, liga a patra din Italia, dar, cu toate acestea, a reușit să impresioneze în acest sezon prin evoluțiile sale solide la o vârstă deci foarte fragedă, chiar dacă, în mod evident, se poate spune că nivelul la care joacă nu este chiar cel mai ridicat. În total, în actuala stagiune a bifat 35 de meciuri pentru actuala echipă în toate competițiile.

În campionat, a semnat două pase decisive, iar în Coppa Italia Serie D a reușit să marcheze împotriva celor de la Milan Futuro. Astfel, Vaz a fost descris de către cunoscutul jurnalist italian drept „unul dintre jucătorii cheie de la Varesina în acest sezon”. Tot el a informat cu această ocazie că să rezolve această mutare și pare că există șanse destul de mari în acest sens.

Așadar, dacă totul decurge conform planului din acest punct de vedere și nu apar chestiuni neprevăzute, în principiu ar urma ca acest transfer să fie perfectat în scurt timp, iar Marcelo Vaz să li se alăture „grifonilor” după finalul acestui sezon, urmând să fie disponibil deci pentru ei cu începere din această vară, adică pentru pregătirea stagiunii competiționale viitoare.

Rămâne acum de văzut bineînțeles dacă el va fi inclus cu efect imediat în planurile echipei mari sau în primă fază va fi trimis mai degrabă să evolueze pentru o anumită perioadă , în mod evident pentru a se „roda”, în contextul lipsei sale de experiență la nivel ridicat din acest moment.