Dan Șucu îl vrea la Genoa pe fostul antrenor al lui Man și Mihăilă

Rezultatele proaste pe care Genoa le-a avut în acest sezon l-au făcut pe Dan Șucu să ia o decizie drastică și să-l dea afară pe Patrick Vieira.

Ce antrenori dorește Dan Șucu să aducă la Genoa după demiterea lui Patrick Vieira

Tehnicianul francez, care era la echipa italiană, în luna decembrie, când Dan Șucu a devenit acționar majoritar, a propus un fotbal care era greu de privit, iar pe lângă asta nici rezultatele nu au fost cele așteptate, astfel că omul de afaceri care deține și clubul Rapid a fost nevoit să ia o decizie clară pentru ca formația sa să nu aibă soarta rivalei din oraș, Sampdoria, și să ajungă să se zbată în Serie B pentru mai mulți ani.

a aflat care sunt primele două variante pe care le are Genoa în privința înlocuirii lui Patrick Vieira. Primul antrenor care ar putea să ajungă la Genoa este Paolo Vanoli, cel care a activat ultima dată la Torino, de care s-a despărțit la finalul stagiunii trecute. De-a lungul carierei, italianul le-a mai pregătit pe Italia U19, Spartak Moscova și Venezia, fiind de asemenea și antrenor secund la Chelsea, în sezonul 2017-2018.

Al doilea tehnician care ar putea să ajungă la Genoa și să încerce să salveze echipa de la retrogradare este Roberto D’Aversa. Acesta, tot italian, este de asemenea liber de contract, după ce la finalul sezonului trecut a plecat de pe banca lui Empoli. El a mai fost la Lecce, Sampdoria și Parma, și este cunoscut printre microbiștii din România pentru perioada în care i-a pregătit pe Dennis Man și Valentin Mihăilă, având un fotbal plăcut, ofensiv, care a adus reușite pentru jucătorii naționalei.

Patrick Vieira, OUT de la Genoa

, cu 0 victorii în 9 meciuri și doar 3 egaluri reușite. a decis astfel să-l dea afară pe Patrick Vieira, cel care a fost antrenorul echipei în tot acest timp.

„Genoa CFC anunță că Patrick Vieira nu mai este antrenorul primei echipe. Clubul dorește să mulțumească antrenorului și staffului său pentru seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă în timpul activității lor și le dorește toate cele bune pentru continuarea carierei lor profesionale. Îndrumarea tehnică a primei echipe a fost încredințată interimar antrenorului Roberto Murgita, asistat de antrenorul Domenico Criscito”, a fost anunțul celor de la Genoa.