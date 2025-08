Dan Șucu, în centrul unui scandal monstru la Genoa! Acuzații grave din partea fostului președinte al clubului! Reacție oficială

Dan Șucu, acționarul majoritar și președintele de la Genoa, a fost acuzat recent indirect în spațiul public de către Alberto Zangrillo, fostul conducător al clubului, în prezent membru în Consiliul de Administrație de la gruparea rossoblu, de practici necurate în ceea ce privește

Dan Șucu a fost acuzat de fostul președinte de la Genoa de practici murdare vizavi de acordarea abonamentelor pentru sezonul viitor de Serie A: „Am simțit umilință”

Concret, italianul, medic de profesie, a susținut în presa din Peninsulă că el și fiul său nu au primit această facilitate din partea clubului la ordinul omului de afaceri român, cel care ar avea o problemă personală cu el întrucât ar considera că reprezintă în acest moment pe „Marassi” interesele vechiului acționariat și astfel l-ar fi declarat „persona non grata” în interiorul clubului.

De asemenea, Zangrillo a anunțat atunci și că a decis din acest motiv să formuleze chiar o plângere către procuratura orașului Genova.

„Mi-e rușine de draga mea Genoa. Am simțit umilință. Domnul Marco Trucco m-a chemat într-o cameră și, după ce am rămas singuri, mi-a spus ‘Clubul m-a informat că ești persona non grata’.

E dificil să mai spun altceva. Am decis să depun o plângere. De ce nu sunt binevenit? Ar trebui să-l întrebați pe Dan Șucu. Sunt forțat să rămân fără abonament. Cine știe, poate într-o zi o să cumpăr Genoa…”, a spus el, citat de

Reacția oficială a clubului de pe „Luigi Ferraris”

În replică, „grifonul genovez” a ținut să sublinieze că aceste acuzații nu au nimic în comun cu realitatea și, în plus, a transmis și că este pregătit să acționeze în justiție împotriva persoanelor care vor continua să păteze la nivel de percepție publică imaginea societății prin propagarea de astfel de informații false.

„Având în vedere răspândirea unor declarații despre nereguli cu privire la acordarea abonamentelor, Genoa confirmă că a aplicat mereu în mod corect procedura, pe baza regulamentelor interne.

Prin urmare, clubul avertizează că, pentru a-și proteja reputația, își rezervă dreptul de a lua măsuri legale împotriva oricărei persoane care răspândește informații nefondate”, a fost mesajul transmis de clubul condus de prin intermediul