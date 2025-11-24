Sport

Dan Șucu, în discuții cu liderul din Serie A! Ce jucător își dorește la echipă

Genoa dorește să aducă un fotbalist de la AS Roma, echipa aflată momentan pe primul loc în Serie A. Fotbalistul are o relație specială cu actualul antrenor al „grifonilor”, Daniele De Rossi.
Bogdan Mariș
24.11.2025 | 18:03
Dan Sucu in discutii cu liderul din Serie A Ce jucator isi doreste la echipa
Genoa, formația patronată de Dan Șucu, dorește un jucător de la AS Roma. FOTO: Hepta
Genoa a rămas în zona retrogradării după primele două partide din mandatul lui Daniele De Rossi, 2-2 cu Fiorentina și 3-3 cu Cagliari. Clubul condus de Dan Șucu dorește să întărească lotul echipei în iarnă, iar pe lista „grifonilor” se află și Niccolo Pisilli, un mijlocaș de 21 de ani care evoluează pentru liderul din Serie A, AS Roma.

Genoa lui Dan Șucu, în discuții cu liderul din Serie A

Jurnalistul italian Nicolo Schira a dezvăluit pe contul său de X faptul că Genoa îl dorește pe Niccolo Pisilli, mijlocașul celor de la AS Roma, grupare care ocupă momentan primul loc în Serie A. „Genoa a cerut informații despre tânărul mijlocaș de la AS Roma, Niccolo Pisilli, cu privire la un împrumut în perioada ianuarie – iunie 2026”, a transmis acesta.

Pisilli este la bază mijlocaș central, dar poate evolua și ca mijlocaș ofensiv. Momentan, Genoa se bazează în centrul liniei de mijloc pe Morten Frendrup (cel mai valoros jucător al echipei), Mikael Egill Ellertsson, Patrizio Masini și Morten Thorsby.

Cine este Niccolo Pisilli

Un produs al academiei celor de la AS Roma, Niccolo Pisilli a debutat la prima echipă în 2023, sub comanda lui Jose Mourinho. Acesta a colaborat timp de câteva luni și cu actualul antrenor al celor de la Genoa, Daniele De Rossi, iar apoi a „explodat” cu adevărat în mandatul lui Claudio Ranieri, sub comanda căruia a fost un jucător de bază în sezonul trecut.

În actuala stagiune, sub comanda lui Gian Piero Gasperini, Pisilli a evoluat foarte puțin, iar din acest motiv o plecare a sa în iarnă pare a fi o variantă realistă. În total, mijlocașul central a evoluat în 50 de partide pentru AS Roma în toate competițiile, marcând 4 goluri și oferind o pasă decisivă.

Mijlocașul este un jucător important și la naționala U21 a Italiei, unde a înscris de 5 ori în 19 partide. În 2023, Pisilli devenea campion european cu naționala U19 a Italiei, jucând un rol important la turneul final disputat în Malta, unde a marcat în semifinala contra Spaniei.

  • 13 milioane de euro este cota actuală a lui Niccolo Pisilli, conform transfermarkt
  • 2029 este anul în care expiră contractul mijlocașului cu AS Roma
