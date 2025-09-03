Dan Șucu, vizită-surpriză în cantonamentul echipei de tineret a clubului Genoa. Complexul a fost construit acum aproape 1.000 de ani

După ce duminică a fost prezent pe stadionul Luigi Ferraris la , Dan Șucu a profitat de ocazie și a vizitat cantonamentul echipei de tineret a clubului Genoa.

Vizită făcută de Dan Șucu la cantonamentul tineretului lui Genoa

Dan Șucu a vizitat Badia di Sant’Andrea, noua casă a sectorului de tineret și a celui feminin. Conform , omul de afaceri a inspectat lucrările efectuate la noua bază și a salutat managerii și tinerii cazați acolo.

Vizita, care a durat destul de mult timp, a fost marcată de o curiozitate sporită din partea președintelui clubului și a avut ca scop de a inspecta spațiile exterioare și camerele atașate primului lot de 1.893 de metri pătrați construiți.

Șucu s-a interesat îndeaproape și de secțiunea aflată deja în curs de reamenajare ce va fi finalizată până în 2026. Complexul, construit inițial acum aproape 1.000 de ani, este o adevărată bijuterie, fiind totodată și locul unei șederi a Papei Inocențiu al IV-lea.

Mircea Lucescu a vizitat ”casa” tinerilor fotbaliști de la Genoa

Sursa citată notează faptul că selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu, a fost și el prezent la Badia di Sant’Andrea la mijlocul lunii august, atunci când a mers în Italia pentru .

Baza a fost deschisă în mod oficial pe 27 august, în ciuda faptului că Badia di Sant’Andrea este funcțională încă din urmă cu o lună. În prezent, modernizarea și îmbunătățirile de siguranță sunt finalizate în proporție de 65%.

În această locație sunt cazați în acest moment 39 de tineri fotbaliști între 15 și 20 ani, conducerea sportivă, tutorii și birourile administrative ale diferitelor departamente. O a doua secțiune, destinată în principal birourilor, este programată să se deschidă până la sfârșitul anului 2026.

Istoria Abației Sant’Andrea

Abația Sant’Andrea a fost construită acum aproape 1.000 de ani de Ordinul Sfântului Benedict. Mănăstirea a trecut la cistercieni, care s-au stabilit pe locul abației de astăzi. Dimensiunea pe care o cunoaștem astăzi a fost construită între 1131 și 1150.

În secolul următor, a găzduit o reședință pentru Papa Inocențiu al IV-lea, iar la sfârșitul anilor 1400 utilizarea sa s-a schimbat. Dintr-o mănăstire a devenit reședința lui Giacomo della Rovere, nepotul Papei Sixt al IV-lea.

La mijlocul anilor 1500 a revenit în proprietatea ecleziastică, găzduind sediul Ordinului Dominican și al Inchiziției. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, abația a fost expropriată și vândută unor persoane private care, după ce au folosit-o ca reședință, au întreprins renovări complete până în 1938, când abația a revenit la locuirea călugărilor.

Ultima etapă istorică a venit în 1978, când Italstrade a achiziționat clădirea, iar arhitecții Gambacciani și Garibaldi au modificat-o pentru a găzdui birouri. La 23 septembrie 2023, Genoa a anunțat achiziționarea acestul complex și începerea renovării pentru a deveni baza tinerilor fotbaliști ai clubului.