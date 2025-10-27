Dan Șucu, întâlnire de urgență după criza de la Genoa! Un oficial, dat afară! Care e situația lui Patrick Vieira: „Am trecut prin perioade dificile și în România”

ADVERTISEMENT

Dacă Rapid o duce foarte bine în SuperLiga, același lucru nu se poate spune și despre Genoa patronată de Dan Șucu. „Grifonii” se află pe ultimul loc în Seria A, iar Dan Șucu a organizat o adunare cu acționarii clubului italian.

Cine este oficialul care a plecat de la Genoa, după criza clubului din Serie A

Pe parcursul zilei de luni, 27 octombrie, Dan Șucu a organizat o adunare a Consiliului de Administrație la Villa Rostan din Genoa. Oficialii au discutat problemele clubului, au abordat situația financiară și l-au revocat pe Alberto Zangrillo de la conducerea clubului grifon.

ADVERTISEMENT

Concret, Dan Șucu a abordat situații financiară a clubului. Deficitul total al clubului s-a redus de la 160 la 131 de milioane de euro, aceasta fiind o veste bună. În ciuda acestui lucru, echipa o duce haotic în Seria A.

În întrunirea organizată, Alberto Zangrillo, fostul președinte al clubului Genoa, a fost revocat din Consiliul de Administrație. Acest lucru a venit după ce Dan Șucu a acuzat că este o situație de conflict, fostul oficial abordând în mod particular ceilalți membrii.

ADVERTISEMENT

„Este o situație de conflict; un consiliu trebuie să funcționeze colegial. Dacă o persoană trebuie să interacționeze constant cu trei sau patru alți membri, consiliul nu este funcțional. Avem o încărcătură de muncă intensă care trebuie să funcționeze. Preocupările noastre sunt în altă parte. Ne confruntăm cu o situație în care lipsește încrederea între părți. Ca președinte, am nevoie de directori funcționali, care să nu se certe și să nu uite de echipă, mai ales în această perioadă”, a declarat Dan Șucu, conform .

ADVERTISEMENT

Cine este „mâna dreaptă” a lui Dan Șucu la Genoa

Ulterior, Dan Șucu a mărturisit că are încredere maximă în . Omul de afaceri a continuat și a transmis că are încredere că obiectivele sportive vor fi atinse, în ciuda faptului că Genoa are doar 3 puncte în primele 8 etape din Seria A.

„Avem întotdeauna ocazia să vorbim cu directorul nostru sportiv, iar atunci când există lucruri de discutat, o facem. Suntem mereu dispuși să găsim o cale pentru a ne atinge obiectivul. Reînnoirea lui Ottolini? Lucrăm împreună cu el și nu am simțit niciodată că atenția lui ar fi scăzut. Avem un contract valabil cel puțin până la sfârșitul anului și discutăm despre prelungirea lui, nu văd nicio problemă. Fotbalul este plin de probleme, nu există niciun minut fără probleme. Eu încerc doar să nu le inventez.

ADVERTISEMENT

Am vorbit cu acționarii minoritari și am tot respectul pentru ei. M-au făcut să mă simt mai tânăr, amintindu-mi de când organizam o mică întâlnire ca aceasta la 34 de ani. Bugetul este așa cum ne-am dorit? Majoritatea deciziilor datează de anul trecut, dar mergem în direcția corectă. Suntem o afacere 100% sportivă, iar principala noastră valoare este victoria pe teren. Nu avem alt obiectiv decât atingerea scopului nostru. Avem un singur plan, iar acesta trebuie să aibă succes și să continue înainte”, a mai spus Dan Șucu.

Șucu, sigur că Genoa va rămâne în Seria A

Acționarul majoritar al echipei a amintit că a trecut prin perioade dificile și în România, la Rapid, dar niciodată nu a fost pus față în față cu retrogradarea. Dan Șucu a e sigur că echipa va rămâne în Seria A și a recunoscut că se vor face transferuri în luna ianuarie.

„Am trecut prin perioade dificile în România. Este clar că acolo ne dorim să rămânem în primele trei echipe, iar dacă lucrurile merg prost, terminăm pe locul cinci sau șase. Acum, fiind aici pe ultimul loc, este ceva nou și pentru mine. Am învățat să fiu un manager al oamenilor, al relațiilor. Am mare încredere în echipă și în antrenorul nostru: sunt sigur că ne vom atinge obiectivul. Nu văd de ce ar trebui să intru în panică. Văd o echipă care joacă bine și își creează multe ocazii, chiar și în ultimele minute, ca ieri. Același lucru s-a întâmplat și împotriva lui Rapid. Este calmul cuvântul magic? Încrederea.

Nici nu iau în considerare posibilitatea de a nu rămâne în Serie A. Transferuri posibile? Suntem un club de fotbal — putem cumpăra și vinde, iar vom face tot ce este necesar pentru a rămâne în Serie A. Vom discuta cu antrenorul. Dacă vom avea puține puncte în ianuarie, activitatea va fi diferită față de situația în care vom avea mai multe puncte: obiectivul principal este sportiv. Deja am cumpărat câțiva jucători în ianuarie, având în vedere vânzările din vară; nu au fost neapărat jucători vânduți. Echipa este mai puternică acum”, a adăugat Dan Șucu.

Care e situația lui Patrick Vieira la Genoa

În încheiere, Dan Șucu a închis gura contestatarilor și i-a acordat credit maxim lui Patrick Vieira,

„Antrenorul mi-a spus, de asemenea, să ne întâlnim — îmi va explica întreaga lui viziune și modul în care organizează lucrurile. Sincer, sunt puțin dezamăgit de rezultatul nostru de ieri, care a venit după alte rezultate ce nu au fost cele așteptate. Norocul nu e de partea noastră în acest moment. În orice demers — fie el de afaceri sau sportiv — dacă nu există concentrare, lucrurile nu merg bine.”

Am mare încredere în echipa noastră și în antrenor, precum și în staff. Avem un singur plan: echipa noastră. Dacă va fi nevoie să facem transferuri în ianuarie, le vom face. Avem un antrenor puternic. Avem tot ce ne trebuie pentru a fi competitivi. Ieri a fost o zi proastă, mai ales având în vedere toți fanii care au venit din Genova. Vieira? Am spus-o deja: nu avem alte planuri A, B sau C. Singurul nostru plan este antrenorul nostru împreună cu echipa pe care o avem.

Sunt fericit când Vieira îmi vorbește despre tactică. Dacă se întâmplă înainte de meci, îmi fac o idee despre la ce să mă aștept. Dacă îmi explică strategia în cincisprezece sau douăzeci de minute și ce așteaptă de la echipă și de la adversari, nu poți înțelege mereu totul dacă nu ai pregătirea tehnică și fotbalistică necesară. Pentru mine, când se întâmplă asta, este un cadou. Sunt convins că avem o echipă bună și un antrenor foarte bun”, a conchis Dan Șucu, conform sursei amintite mai sus.