Dan Șucu, interviu în italiană la o lună după ce a preluat Genoa. Ce l-a atras să investească la cel mai vechi club din Italia: „Aceasta este obsesia mea”. Video

După ce Consiliul de Administrație de la Genoa , Dan Șucu a explicat într-un interviu că principala calitate a unui conducător este de a oferi încredere.

Interviu fabulos cu Dan Șucu după ce a preluat Genoa

În prima parte a interviului, omul care deține și pachetul majoritar de acțiuni la Rapid a dezvăluit faptul că s-a îndrăgostit de orașul Genova și de aici a pornit discuțiile despre o posibilă preluare a celui mai vechi club din Italia.

ADVERTISEMENT

”Am 61 de ani, patru copii și am început afacerile acum 35 de ani. În România suntem cel mai mare brand de mobilă (n.r. – Mobexpert) în producție și retail din țară. Avem interese importante în sectorul imobiliar, atât comercial, cât și rezidențial. De asemenea, activez în sectorul jurnalistic ca proprietar al celui mai important ziar economic din România… avem interese multiple.

Am intrat în contact cu Genoa acum 6-7 luni, cu ideea de a crea un parteneriat cu Rapid. Mi-a plăcut extrem de mult orașul, plin de suporteri, toți foarte pasionați, ceea ce îmi place enorm, și oamenii pe care i-am întâlnit aici. Oameni tineri, iar mie îmi place să lucrez cu tinerii, pentru că au energie și dorința de a demonstra.

ADVERTISEMENT

Sunt lucruri care nouă, celor mai în vârstă, ne lipsesc. Cu timpul, am observat că Genoa avea probleme financiare serioase și era într-o situație dificilă, existând riscul ca activitatea clubului să fie pusă în pericol. Astfel, am văzut posibilitatea de a investi și sunt foarte fericit că oferta mea a fost acceptată”, a declarat Șucu, în interviul apărut pe pagina de YouTube a clubului italian.

Stabilitatea clubului, principalul obiectiv la Genoa

Omul de afaceri a vorbit și despre obiectivele pe care și le-a setat la Genoa și , o contracandidată în lupta pentru evitarea retrogradării.

ADVERTISEMENT

”Sunt convins că cea mai bună calitate pentru un președinte este capacitatea de a oferi încredere. Încrederea că astăzi este mai bine decât ieri și că mâine va fi mai bine decât astăzi. Cel care poate face acest lucru poate deveni un lider bun.

Sunt convins că Genoa nu trebuie doar să aibă un prezent, ci și un viitor. Pentru asta este nevoie de stabilitate și echilibru. Aceasta este obsesia mea: să pot oferi clubului un echilibru. Duminică am văzut o echipă ambițioasă, un antrenor care știe exact ce are de făcut și are încrederea jucătorilor săi. Sunt convins că suntem pe drumul cel bun.

ADVERTISEMENT

Ferraris? O atmosferă minunată, una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Sper să trăiesc multe alte zile de acest fel. Un mesaj pentru suporteri? Voi folosi toată energia mea și energia tuturor colegilor mei pentru a câștiga și pentru a duce acest club acolo unde noi toți sperăm”, a continuat el.

Șucu vrea să-l aducă pe Ankeye la Rapid

Șucu visează la o colaborare cât mai strânsă între Genoa și Rapid, cluburile la care este acționar majoritar, și a vorbit despre sub formă de împrumut.

”Când am făcut investiția, nu m-am gândit neapărat la ce va reprezenta aceasta pentru România. În seara în care am făcut investiția, când am mers la restaurant, doamna care conducea era româncă și mi-a spus că în 20 de ani nu a fost niciodată atât de mândră că este româncă. M-a impresionat profund.

Apoi am primit sute de mesaje de felicitare. Acum observ că meciurile lui Genoa sunt urmărite de 5 ori mai mult decât acum o lună. Sunt convins că vom găsi o modalitate prin care, poate, milioane de români vor deveni fani Genoa.

Sinergie cu Rapid? Nu este doar posibilă, ci obligatorie. Proprietățile multiclub vor deveni ceva normal în viitor. Este dificil pentru un singur club să pătrundă pe piață. În viitor, vedem alte cluburi din Europa, nu doar din Est, care colaborează cu Genoa pentru un rezultat final.

De exemplu, văd posibilitatea ca jucători precum David (n.r. – Ankeye), care a costat o avere și a cărui valoare este acum mult mai mică, să ajungă la București, să joace meci de meci și să-și recâștige valoarea, ba chiar să o crească. Acesta este un exemplu”, a spus Dan Șucu.

4,10 este cota MAXBET pentru X la AS Roma – Genoa, meci programat pe 17 ianuarie, de la 21:45