Sport

Dan Șucu, întrebat direct: „Cât mai investiți la Rapid?”. Răspunsul a venit imediat

Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid și de la Genoa, a fost întrebat direct cât mai vrea să investească la formația bucureșteană, asta după ce a spus că până acum a băgat 40 de milioane de euro.
Mihai Alecu
18.10.2025 | 08:30
Dan Șucu, despre dorința de a investi la Rapid și mai mulți bani

Omul de afaceri nu se ferește când vine vorba de a investi la Rapid, acolo unde, de 3 ani, este unul dintre acționar.

Dan Șucu, dispus în continuare să investească la Rapid, după ce a băgat 40.000.000 de euro

Dan Șucu a recunoscut că până acum a băgat 40 de milioane de euro în echipa de lângă Podul Grant, iar momentan nu are de gând să se oprească. Acesta a recunoscut că în momentul în care nu va mai dori sau nu va mai avea putere financiară, va căuta să-și găsească un asociat care să fie dispus să bage bani.

„Cât e nevoie. Dacă o să ajung la concluzia că nu pot eu, o să-mi caut parteneri. Sunt destul de asociativ, dar în clipa de față prefer ca lucrurile să meargă în direcția pe care am început-o. Fotbalul nu este un business profitabil, dar trebuie să devină. Piața fotbalului este într-o creștere majoră, în România”, a declarat Dan Șucu pentru ZF.ro.

Parteneriat între Rapid și Genoa, anunțat de Dan Șucu

Patronul de la Genoa și Rapid spune că își dorește să existe o colaborare mai bună între cele două echipe. Șucu spune că vrea inclusiv ca jucători ai formației italiene să vină în SuperLiga, pentru a ajuta la progresul lor și la rezultatele celor de la Rapid.

„La asta lucrăm (n.r. la sinergie între Genoa și Rapid). Din punctul meu de vedere este varianta normală, prin care jucători de calitate, din campionatul nostru, să aibă o ușă deschisă către campionatul italian. Dau un exemplu, înainte, când propuneai înainte unui fotbalist să vină la Rapid, strâmba din nas și spunea că nu are ce căuta în campionatul României.

Acum, toți se gândesc că pot pleca mai departe. Mai este și varianta în care mulți tineri, de la Genoa, care pot să vină aici și să nu meargă în Serie B, să poată juca în cupele europene, să aibă o altă cale către progres”, a mai spus Dan Șucu.

