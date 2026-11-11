Dan Șucu, investiție unică în România după modelul Barcelonei! Capitolul la care Rapidul joacă deja în Champions League

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au ajuns deja în Champions League din punctul de vedere al condițiilor de pregătire de care dispun. Construită în numai 7 luni, baza e configurată după modelul La Masia, centrul de pregătire al lui FC Barcelona. FANATIK a aflat mai multe detalii necunoscute până acum, pe care le oferă publicului.

Ecran de cinema de 50.000 de euro la marginea terenului. Pancu le arată jucătorilor în timp real tot ce greșesc

, un ecran de mari dimensiuni schimbă culorile în tonurile Rapidului. Plasma-gigant are aproape 40 de metri pătrați și rolul său nu este unul decorativ. A costat 50.000 de euro și este folosită activ de Pancu în timpul ședințelor de pregătire. Pe ea sunt proiectate faze de meci sau din cadrul antrenamentelor pentru ca staff-ul tehnic să poată corecta eventualele erori de poziționare. Miercuri dimineață, în timpul evenimentului de lansare al bazei Mobexpert, pe ecranul LED au rulat imagini din meciuri și goluri marcate de Rapid, inclusiv cel reușit de Andrei Șucu în fața lui FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Consumul de curent în noua bază a Rapidului poate ajunge la costuri uriașe. Iarna, când instalația de încălzire a gazonului funcționează la capacitate maximă, Șucu trebuie să achite zilnic 2.600 de euro doar pentru energia electrică. La un calcul simplu, rezultă un cost de 80.000 de euro pe lună!

Condiții de lux în „La Masia de Giulești”. Control strict și la dimensiunea firului de iarbă

Dan Șucu a contractat un arhitect străin pentru planurile bazei de la Ștefăneștii de Jos. Aceasta este multifuncțională și le oferă băieților lui Pancu acces la cele mai moderne metode de antrenament și recuperare. Totul este controlat atent, inclusiv dimensiunea firului de iarbă, care nu are voie să depășească 24 de milimetri.

ADVERTISEMENT

Baza Mobexpert beneficiază de două terenuri cu iarbă de dimensiuni mari și de alte 3 zone pentru antrenamentele portarilor, pentru încălzire și pentru pregătire fizică. Acestea din urmă au fost realizate tocmai pentru a nu afecta starea gazonului de pe terenurile mari. Aproximativ 20 de angajați permanenți lucrează în noul centru al Rapidului. Întins pe 2.313 de metri pătrați, acesta include o sală de forță, un spațiu de recuperare și tratament dotat cu piscină, vestiare, magazii, o cantină unde jucătorii servesc masa, o sală de ședințe, precum și birouri pentru oficialii clubului.

ADVERTISEMENT

„Avem un teren în mijloc pentru portari și încălzire, ca cele două terenuri mari de joc să nu se strice pentru încălzire. Avem degivrare pentru teren, am adus un megawatt de energie electrică, cât pentru o fabrică. Atunci când va fi frig afară, încălzirea gazonului se face la 12 grade, astfel ca iarba să nu înghețe. Este una dintre cele trei baze sportive pe care le-am construit, după Coresi și Constructorul.

ADVERTISEMENT

Le-am făcut ca pentru copiii mei. Fiecare lucru e făcut temeinic. Nu există echipă mai respectată în România decât echipa Rapidului. Când oferi un asemenea respect, te aștepți și la rezultate pe măsură. Ăsta e mesajul nostru, al acționarilor și al fanilor rapidiști. Cu toții ne așteptăm, intrăm cu gândul de a câștiga. Nu putem să învingem întotdeauna. Dar putem întotdeauna să ieșim de pe teren cu capul sus, că am făcut totul pentru a învinge”, a spus Șucu în fața presei.

Telefonul dat aproape de miezul nopții de primarul din Ștefăneștii de Jos l-a convins pe Șucu

este construită pe un teren moștenit de Dan Șucu de la bunicii săi din partea tatălui. Șucu voia inițial să investească într-un alt loc, dar un telefon primit de la primarul din Ștefăneștii de Jos într-o noapte i-a schimbat planurile. Virgiliu Mircea Daniel Gheorghiță l-a căutat pe Dan Șucu după ce a citit o știre despre proiectul de peste 6,5 milioane de euro pe care patronul Rapidului voia să-l pornească.

ADVERTISEMENT

Edilul a trecut peste detaliul orei la care suna, după 23:00, și i-a cerut lui Șucu o întâlnire. Meeting-ul a avut loc chiar a doua zi dimineață. Gheorghiță, conștient ce oportunități ar putea aduce în comuna lui o asemenea investiție, i-a garantat sprijin total și suport logistic lui Șucu. Apropierea de autostradă și conexiunea excelentă cu Bucureștiul au fost argumente care l-au ajutat pe Gheorghiță să-l convingă.

Baza Mobexpert va fi folosită de prima echipă a Rapidului, în timp ce la Constructorul vor rămâne să se antreneze juniorii. Rapidul a început să se pregătească la Ștefăneștii de Jos de aproximativ un an, iar până recent folosea pe post de vestiare provizorii mai multe containere. Acum, Pancu și jucătorii săi beneficiază de un spațiu care reunește soluții pentru toate nevoile fotbalului profesionist.