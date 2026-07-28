Sport

Dan Șucu își freacă mâinile! Câte abonamente a vândut Genoa și cât costă unul pentru noul sezon din Serie A

Genoa se pregătește de noul sezon din Serie A, iar veștile sunt excelente pentru clubul patronat de Dan Șucu (63). Câte abonamente s-au vândut până în acest moment.
Traian Terzian
28.07.2026 | 09:07
Dan Sucu isi freaca mainile Cate abonamente a vandut Genoa si cat costa unul pentru noul sezon din Serie A
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Genoa, număr impresionant de abonamente vândute pentru nul sezon din Serie A. Sursă foto: @GenoaCFC
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Deși ne mai desparte aproape o lună până la startul unei noi ediții în Serie A, Genoa a reușit să arate încă o dată că este un club extrem de iubit în Italia. Și asta se poate vedea și din numărul de abonamente vândute la această oră.

Genoa, vânzări masive de abonamente pentru Serie A

Fanii s-au înghesuit să-și asigure un loc la meciurile de pe teren propriu ale celei mai vechi echipe din Italia. Directorul general Flavio Ricciardella a dezvăluit că în acest moment vânzările se apropie de 14.000 de abonamente.

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”Este întotdeauna emoționant să vezi atât de mult entuziasm există în jurul culorilor noastre. Afecțiunea fanilor face ca acest sentiment de apartenență să fie cu adevărat special și ne dă o energie incredibilă.

Înainte de a pleca în cantonament, am umplut centrul sportiv Signorini și iată că piața din Moena (n.r. – locul de cantonament al echipei Genoa) ne-a oferit un spectacol extraordinar. Vă pot spune cu mare satisfacție că am depășit 13.000 de abonați”, a declarat Ricciardella, conform calciogenoa.it. Un abonament costă începând de la 255 de euro (peluză) până la 2.900 de euro (VIP).

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Dan Șucu a fost la prezentarea echipei

Genoa se ală într-un stagiu de pregătire montan la Val di Fassa, în Moena, iar Dan Șucu, proprietarul clubului, a ținut să meargă în cantonament. După ce le-a vorbit jucătorilor, el a asistat la prezentarea oficială a lotului.

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Omul de afaceri a urcat pe scenă și a ținut un scurt discurs în care le-a cerut fanilor să rămână alături de echipă și în viitorul sezon. ”Anul trecut, această sărbătoare a fost o adevărată revelație pentru mine, deoarece nu știam despre ea.

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Astăzi, nu mai e o surpriză, dar sunt în continuare foarte fericit să fiu aici și să simt toată căldura și afecțiunea pe care o arătați echipei. Sunt convins că De Rossi, Diego Lopez și toți băieții au nevoie de susținerea voastră și sunt sigur că vor încerca să vă răsplătească în cel mai bun mod, dând totul pe gazon”, a spus Șucu.

Mesajul lui Daniele de Rossi pentru Șucu

Acționarul majoritar Dan Șucu își dorește ca Genoa să urce la următorul nivel și să se lupte pentru un loc de cupe europene, iar pentru acest lucru a făcut câteva transferuri importante. Au sosit fundașii David Puczka și Marcelo Vaz, mijlocașii Franz-Ethan Meichtry și Samuel Wiafe, dar și atacanții Lorenzo Colombo și Elias Havel. În plus, Tomasso Baldanzi a fost achiziționat definitiv de la AS Roma, pentru 11,5 milioane de euro.

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În ciuda acestor mutări, antrenorul Daniele De Rossi a mărturisit că mai are nevoie de jucători până la începerea sezonului din Serie A și a explicat că prioritatea o reprezintă posturile din ofensivă.

”Lucrăm pentru a fi pregătiți pentru orice. Analizăm multe profiluri, această echipă a avut succes cu intensitatea în sezonul trecut, ne dorim asta, dar și să adăugăm calitate din punct de vedere tehnic.

(n.r. – Sunt mijlocașii și atacanții o prioritate?) Am spune că da, dar trebuie să vedem ce se va întâmpla și cu jucătorii care vor pleca. Unii au cerut să plece, dar Genoa funcționează așa de ani de zile”, a afirmat De Rossi.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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