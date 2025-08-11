Dan Șucu l-a pus la punct pe Gigi Becali: „Să te erijezi într-o Eminență a problemelor juridice mondiale e deja prea mult”. Exclusiv

după ce LPF a schimbat în regim de urgență regulamentul pentru ca FCSB să îl poată folosi pe Malcom Edjouma. Totul după ce Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că l-a sunat pe Gino Iorgulescu pentru a rezolva problema.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu l-a pus la punct pe Gigi Becali, după modul în care LPF a gestionat schimbarea regulamentului

Într-un comunicat oferit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Dan Șucu a lansat un atac fără precedent și fără menajamente la adresa lui Gigi Becali. De asemenea, i-a cerut oficial demisia lui Gino Iorgulescu!

„Pot să înteleg, bineînțeles, până la un punct, că dl. Gigi Becali acționează doar în interesul domniei sale și nu pricepe ce înseamnă un mediu asociativ, nu înțelege că ai niște parteneri cu drepturi egale în acest patronat.

ADVERTISEMENT

Și știm cu toții că nu se va schimba niciodată, deci nici măcar nu pot să-l acuz foarte tare… Dar să te erijezi într-un cunoscător, într-o Eminență a problemelor juridice mondiale, este deja prea mult.

Dl. Gigi Becali a încercat să-și rezolve propriul interes. Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu să se înțeleagă cu dl. Iorgulescu!”, a fost mesajul transmis de Dan Șucu la FANATIK SUPERLIGA, atac fără precedent la adresa lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru este aliatul lui Dan Șucu în războiul cu LPF. Dar Gigi Becali este convins că mai mulți conducători din SuperLiga vor fi de partea lui Gino Iorgulescu

, iar principalul aliat al lui Dan Șucu este chiar Mihai Rotaru, cel care a atacat și el dur modul în care FCSB a primit ajutor de la LPF, fără consultarea celorlalți membri.

ADVERTISEMENT

Chiar și în aceste condiții, Gigi Becali este convins că are suficienți aliați în SuperLiga pentru a-l sprijini pe Gino Iorgulescu și a-l păstra în funcție. Ba chiar mai mult, Becali a făcut calculele la FANATIK SUPERLIGA și pentru demiterea șefului LPF.

ADVERTISEMENT