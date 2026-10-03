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Dan Șucu l-a vrut la Genoa, dar „tancul” de 1,94 metri crescut de Steaua a ales altă echipă din Serie A la doar 16 ani

Un fost junior al Stelei a semnat în Serie A, însă nu la Genoa, acolo unde era dorit de patronul Dan Șucu. Radu Voicu (16 ani) a semnat cu Monza, în Serie A.
Flaviu Popa
03.10.2026 | 21:47
Dan Sucu la vrut la Genoa dar tancul de 194 metri crescut de Steaua a ales alta echipa din Serie A la doar 16 ani
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Puștiul minune al Stelei a semnat cu Monza. Foto: GSP.ro
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Radu Voicu este fost junior al Stelei București și a reușit la 16 ani să fie urmărit atent de mai multe echipe din Serie A, din Italia. Inclusiv Dan Șucu l-a dorit la Genoa, însă în cele din urmă tânărul sportiv a ales să semneze cu Monza, tot în prima ligă din Italia.

„Tancul” celor de la Steaua a semnat pe trei ani un contract în Serie A, cu Monza

Radu Voicu a făcut parte din lotul CSA Steaua în sezonul precedent, însă nu a debutat oficial în liga secundă. Cu toate acestea, a fost monitorizat în ultimul an de Monza, iar acum a bătut palma pentru un contract pe trei ani cu italienii. Conform GSP.ro, Voicu evoluează pe postul de fundaș central, însă poate fi folosi și ca mijlocaș, la nevoie.

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Cei de la Monza și-ar fi schimbat strategia în ultima perioadă și au decis să dea credit tinerelor talente, în condițiile în care formația condusă de Ivan Juric este pe locul 16 în Serie A cu doar 4 puncte după primele 5 runde. Interesant, Voicu a fost aproape să ajungă la Genoa, însă „grifonii” nu au mai plătit suma solicitată de steliști pentru puști: 50.000 de euro.

Radu Voicu a fost dorit și de Dan Șucu, însă „grifonii” nu au plătit 50.000 de euro pentru fundașul de 1,94 m

În ciuda vârstei, la doar 16 ani Voicu este considerat un „tanc de 1,94 metri”, la fel ca și Andrei Coubiș, fost jucător la Universitatea Cluj, format la AC Milan. FANATIK scria încă din luna aprilie că Radu Voicu a fost dorit de Dan Șucu la Genoa, fiind de asemenea monitorizat de nemții de la Borussia Dortmund.

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Cel care a purtat negocierile cu CSA Steaua a fost Răzvan Raț și chiar a discutat personal cu tatăl copilului minune pentru un viitor transfer. Italienii ar fi fost nevoiți să achite doar grila de formare de 50.000 de euro celor de la Steaua, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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