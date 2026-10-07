Sport

Dan Șucu, luat la țintă de „regina trollingului”! Ryanair ironizează din nou Genoa: „Vești proaste pentru suporteri”

Compania aeriană Ryanair este în război cu Genoa, club patronat de Dan Șucu. Perioada dificilă pe care echipa antrenată de Daniele De Rossi o traversează nu a scăpat de ironii.
Flaviu Popa
07.10.2026 | 11:41
Dan Sucu luat la tinta de regina trollingului Ryanair ironizeaza din nou Genoa Vesti proaste pentru suporteri
ULTIMA ORĂ
Echipa lui Dan Șucu, ironizată de Ryanair. Foto: hepta.ro.
ADVERTISEMENT

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, nu are nicio zi de liniște. Lipsa de performanțe a făcut-o să intre în vizorul companiei aeriene Ryanair, faimoasă în ultima perioadă pentru că „trollează” echipele de fotbal. Cum s-a ajuns aici?

Ryanair are din nou contre cu echipa lui Dan Șucu, Genoa: „Vești proaste pentru fani”

Potrivit presei din Italia, „grifonii” sunt o țintă preferată a ironiilor Ryanair, pe fondul startului foarte slab de sezon. În urmă cu o lună, Ryanair râdea de Genoa după ce formația lui Șucu pierdea cu Napoli, scor 0-2, iar acum a făcut haz de apropiata reluare a campionatului din Serie A.

ADVERTISEMENT

Echipa antrenată de Daniele De Rossi ocupă penultimul loc în clasament, cu un singur punct acumulat după primele cinci etape. Doar Venezia stă mai rău, fiind încă fără niciun punct. Așadar, cei de la Ryanair au scris: „Vești proaste pentru suporterii lui Genoa: în acest weekend revine Serie A”.

Vești proaste pentru fanii lui Genoa
Vești proaste pentru fanii lui Genoa

Mesajul nu a fost deloc pe placul fanilor genovezi, care au luat cu asalt secțiunea de comentarii a companiei aeriene, exprimându-și nemulțumirea și dezacordul față de glumă.Genoa și Ryanair au mai avut un schimb acid de replici pe rețelele de socializare, după controversata înfrângere cu 0-2 în fața lui Napoli.

ADVERTISEMENT
Ar putea ciuma din Rusia să fie „Cernobîlul” lui Putin? Cum se compară...
Digi24.ro
Ar putea ciuma din Rusia să fie „Cernobîlul” lui Putin? Cum se compară criza din Siberia cu reacția sovieticilor la dezastrul din 1986

Cei de la Genoa au răspuns în trecut companiei Ryanair cu alte ironii, amplificând engagementul

Echipa de social media a celor de la Genoa le-a răspuns celor de la Ryanair cu o ironie dură, după ce compania aeriană făcuse haz de înfrângerea controversată. „Scuze pentru întârziere, dar sunteți obișnuiți cu asta”, au replicat cei de la Genoa la o postare cu mesajul „Faultul există doar în mintea celor care au pierdut.”

ADVERTISEMENT
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din...
Digisport.ro
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor

În acel meci, cei de la Genoa au contestat decizia arbitrului de a valida golul lui Napoli, considerând că De Bruyne comisese fault asupra lui Johan Vasquez. Totuși, arbitrul, VAR-ul și oficialii au considerat că decizia de a lăsa jocul să continue a fost corectă.

ADVERTISEMENT

Trebuie menționat că nu este vreo vendetă personală a celor de la Ryanair cu fotbalul, fiind pur și simplu o strategie de social media. Conturile Ryanair au ajuns să funcționeze aproape ca un cont mare de meme/trolling care, întâmplător, aparține unei companii aeriene.

Cristiano Ronaldo, Manchester United sau Manchester City nu au scăpat de ironiile Ryanair

De exemplu, după ce Cristiano Ronaldo a stat tot meciul Norvegia–Portugalia pe bancă, Ryanair a postat: „Dacă Ronaldo poate sta 90 de minute pe un scaun, poți și tu”. Au mai fost ironizate și cluburile Manchester United sau Manchester City, pentru cetățeni mesajul fiind amuzant în contextul posibilei retrogradări: „Stați liniștiți Manchester City, vă putem duce la Luton”.

ADVERTISEMENT

Michael O’Leary, CEO al Ryanair, a declarat recent că Ryanair încearcă să obțină cât mai mult engagement pe principiul că orice reclamă e reclamă, fie ea și negativă. Rețeta pare să funcționeze, pentru că specialiștii Ryanair au raportat o creștere semnificativă în vânzările de bilete de avion.

Cristiano Ronaldo, comunicat exploziv despre scandalul de la naționala Portugaliei: „Credeți-mă, acesta este...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, comunicat exploziv despre scandalul de la naționala Portugaliei: „Credeți-mă, acesta este adevărul”. Prima reacție a lui Jorge Jesus. Update
Dan Şucu a schimbat meniul la Rapid. În Giulești se mănâncă la fel...
Fanatik
Dan Şucu a schimbat meniul la Rapid. În Giulești se mănâncă la fel ca în Serie A după ce bucătarul a mers în „stagiu” la Genoa
Detalii cutremurătoare din ultima zi de viață a arbitrului Gheorghe Moldovan. Fosta soție...
Fanatik
Detalii cutremurătoare din ultima zi de viață a arbitrului Gheorghe Moldovan. Fosta soție rupe tăcerea: „Fetițele stăteau pe prag și priveau”
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Radu Banciu propune un antrenor legendar la naționala României: 'Nu mai avem nimic...
iamsport.ro
Radu Banciu propune un antrenor legendar la naționala României: 'Nu mai avem nimic de pierdut!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!