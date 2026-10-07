Dan Șucu, luat la țintă de „regina trollingului”! Ryanair ironizează din nou Genoa: „Vești proaste pentru suporteri”

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Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, nu are nicio zi de liniște. Lipsa de performanțe a făcut-o să intre în vizorul companiei aeriene Ryanair, faimoasă în ultima perioadă pentru că „trollează” echipele de fotbal. Cum s-a ajuns aici?

Ryanair are din nou contre cu echipa lui Dan Șucu, Genoa: „Vești proaste pentru fani”

, „grifonii” sunt o țintă preferată a ironiilor Ryanair, pe fondul startului foarte slab de sezon. În urmă cu o lună, Ryanair râdea de Genoa după ce formația lui Șucu pierdea cu Napoli, scor 0-2, iar acum a făcut haz de apropiata reluare a campionatului din Serie A.

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Echipa antrenată de Daniele De Rossi ocupă penultimul loc în clasament, cu un singur punct acumulat după primele cinci etape. Doar Venezia stă mai rău, fiind încă fără niciun punct. Așadar, cei de la Ryanair au scris: „Vești proaste pentru suporterii lui Genoa: în acest weekend revine Serie A”.

Mesajul nu a fost deloc pe placul fanilor genovezi, care au luat cu asalt secțiunea de comentarii a companiei aeriene, exprimându-și nemulțumirea și dezacordul față de glumă. după controversata înfrângere cu 0-2 în fața lui Napoli.

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Cei de la Genoa au răspuns în trecut companiei Ryanair cu alte ironii, amplificând engagementul

Echipa de social media a celor de la Genoa le-a răspuns celor de la Ryanair cu o ironie dură, după ce compania aeriană făcuse haz de înfrângerea controversată. „Scuze pentru întârziere, dar sunteți obișnuiți cu asta”, au replicat cei de la Genoa la o postare cu mesajul „Faultul există doar în mintea celor care au pierdut.”

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În acel meci, cei de la considerând că De Bruyne comisese fault asupra lui Johan Vasquez. Totuși, arbitrul, VAR-ul și oficialii au considerat că decizia de a lăsa jocul să continue a fost corectă.

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Trebuie menționat că nu este vreo vendetă personală a celor de la Ryanair cu fotbalul, fiind pur și simplu o strategie de social media. Conturile Ryanair au ajuns să funcționeze aproape ca un cont mare de meme/trolling care, întâmplător, aparține unei companii aeriene.

Cristiano Ronaldo, Manchester United sau Manchester City nu au scăpat de ironiile Ryanair

De exemplu, după ce Cristiano Ronaldo a stat tot meciul Norvegia–Portugalia pe bancă, Ryanair a postat: „Dacă Ronaldo poate sta 90 de minute pe un scaun, poți și tu”. Au mai fost ironizate și cluburile Manchester United sau Manchester City, pentru cetățeni mesajul fiind amuzant în contextul posibilei retrogradări: „Stați liniștiți Manchester City, vă putem duce la Luton”.

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Michael O’Leary, CEO al Ryanair, a declarat recent că Ryanair încearcă să obțină cât mai mult engagement pe principiul că orice reclamă e reclamă, fie ea și negativă. Rețeta pare să funcționeze, pentru că specialiștii Ryanair au raportat o creștere semnificativă în vânzările de bilete de avion.