Dan Șucu, luat la țintă în Italia din cauza lui Stanciu: „Un dezastru!”

Nicolae Stanciu a avut ocazia de a marca un gol decisiv în partida Milan – Genoa, dar a trimis peste poartă dintr-o lovitură de la 11 metri, iar partida s-a încheiat la egalitate, 1-1. După finalul meciului, presa din Italia l-a criticat dur pe patronul echipei, Dan Șucu, care a insistat pentru transferul mijlocașului român la Genoa.
Nicolae Stanciu nu se dovedește a fi un transfer inspirat pentru Genoa. Mijlocașul român a evoluat în startul sezonului sub comanda lui Patrick Vieira, dar mai apoi a devenit un jucător de plan secund. Meciul de pe San Siro cu Milan a fost primul în Serie A după peste trei luni de „secetă” pentru Stanciu, iar acesta a irosit total oportunitatea oferită de Daniele De Rossi.
După ce Genoa a pierdut două puncte din cauza penalty-ului ratat de internaționalul român, presa din Italia l-a atacat pe patronul Dan Șucu, care l-a dorit pe acesta la echipă. „Genoa, trădată de protejatul patronului. Stanciu trimite penalty-ul ‘la stele’. Nu mai jucase din septembrie”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com.
Într-un alt material, jurnaliștii site-ului italian au caracterizat mutările făcute de Dan Șucu drept un „dezastru”. Evident, aceștia se referă în primul rând la Nicolae Stanciu, care a irosit lovitura de la 11 metri în meciul cu Milan. Pornind de la declarația antrenorului Daniele De Rossi, care a spus că Stanciu are un „picior incredibil”, italienii l-au criticat pe fotbalistul român: „Din păcate pentru Genoa, piciorul incredibil nu a putut fi văzut ieri, el nefiind văzut nici în prima parte a sezonului.
Stanciu a sosit în Italia după ce antreprenorul român Dan Șucu a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului rossoblu. La scurt timp după sosirea sa, Șucu, care deține și clubul Rapid București, a insistat pentru transferul unui jucător care făcuse diferența timp de mai mulți ani în campionatul României.
În ultimele două sezoane, Stanciu a evoluat în Arabia Saudită, la Damac. Aseară, Stanciu a jucat în cel de-al patrulea meci de campionat, el nemaijucând din septembrie. Acum, cine știe dacă sau când va mai reveni el pe gazon?”, au notat jurnaliștii din „Cizmă”, care au titrat „Stanciu și alții. Transferurile alese direct de Dan Șucu, un dezastru”.
Nicolae Stanciu nu este însă singurul jucător transferat de Genoa în „era Șucu” care a fost criticat de italieni. Aceștia l-au luat la țintă și pe portarul elvețian Benjamin Siegrist, sosit în Italia de la Rapid. „Stanciu nu a realizat multe, dar mai puține a făcut Benjamin Siegrist, transferat direct de la Rapid în ianuarie 2025.
A jucat în doar două meciuri sezonul trecut, iar în stagiunea actuală a evoluat într-un singur joc, eșecul cu 0-4 contra Atalantei din Cupa Italiei. Prestațiile sale sub așteptări au făcut ca Genoa să prioritizeze transferul unui portar în ianuarie, pentru a avea o alternativă la Nicola Leali”, au adăugat cei de la TuttoMercatoWeb.