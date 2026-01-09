Sport

Dan Șucu, luat la țintă în Italia din cauza lui Stanciu: „Un dezastru!”

Nicolae Stanciu a irosit o oportunitate uriașă în prelungirile meciului Milan - Genoa 1-1, iar presa din Italia nu a avut milă de patronul Dan Șucu, care l-a dorit pe internaționalul român la echipă.
Bogdan Mariș
09.01.2026 | 12:00
Dan Sucu luat la tinta in Italia din cauza lui Stanciu Un dezastru
ULTIMA ORĂ
Dan Șucu a fost criticat în Italia după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în partida Milan - Genoa. FOTO: colaj Fanatik / Hepta
ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu a avut ocazia de a marca un gol decisiv în partida Milan – Genoa, dar a trimis peste poartă dintr-o lovitură de la 11 metri, iar partida s-a încheiat la egalitate, 1-1. După finalul meciului, presa din Italia l-a criticat dur pe patronul echipei, Dan Șucu, care a insistat pentru transferul mijlocașului român la Genoa.

Dan Șucu, criticat dur în Italia după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu nu se dovedește a fi un transfer inspirat pentru Genoa. Mijlocașul român a evoluat în startul sezonului sub comanda lui Patrick Vieira, dar mai apoi a devenit un jucător de plan secund. Meciul de pe San Siro cu Milan a fost primul în Serie A după peste trei luni de „secetă” pentru Stanciu, iar acesta a irosit total oportunitatea oferită de Daniele De Rossi.

ADVERTISEMENT

După ce Genoa a pierdut două puncte din cauza penalty-ului ratat de internaționalul român, presa din Italia l-a atacat pe patronul Dan Șucu, care l-a dorit pe acesta la echipă. „Genoa, trădată de protejatul patronului. Stanciu trimite penalty-ul ‘la stele’. Nu mai jucase din septembrie”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com.

Transferurile lui Dan Șucu, distruse de jurnaliștii italieni: „Dezastru!”

Într-un alt material, jurnaliștii site-ului italian au caracterizat mutările făcute de Dan Șucu drept un „dezastru”. Evident, aceștia se referă în primul rând la Nicolae Stanciu, care a irosit lovitura de la 11 metri în meciul cu Milan. Pornind de la declarația antrenorului Daniele De Rossi, care a spus că Stanciu are un „picior incredibil”, italienii l-au criticat pe fotbalistul român: „Din păcate pentru Genoa, piciorul incredibil nu a putut fi văzut ieri, el nefiind văzut nici în prima parte a sezonului.

ADVERTISEMENT
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în...
Digi24.ro
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu

Stanciu a sosit în Italia după ce antreprenorul român Dan Șucu a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului rossoblu. La scurt timp după sosirea sa, Șucu, care deține și clubul Rapid București, a insistat pentru transferul unui jucător care făcuse diferența timp de mai mulți ani în campionatul României.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia

În ultimele două sezoane, Stanciu a evoluat în Arabia Saudită, la Damac. Aseară, Stanciu a jucat în cel de-al patrulea meci de campionat, el nemaijucând din septembrie. Acum, cine știe dacă sau când va mai reveni el pe gazon?”, au notat jurnaliștii din „Cizmă”, care au titrat „Stanciu și alții. Transferurile alese direct de Dan Șucu, un dezastru”.

Fostul jucător al Rapidului nu a scăpat de furia italienilor

Nicolae Stanciu nu este însă singurul jucător transferat de Genoa în „era Șucu” care a fost criticat de italieni. Aceștia l-au luat la țintă și pe portarul elvețian Benjamin Siegrist, sosit în Italia de la Rapid. „Stanciu nu a realizat multe, dar mai puține a făcut Benjamin Siegrist, transferat direct de la Rapid în ianuarie 2025.

ADVERTISEMENT

A jucat în doar două meciuri sezonul trecut, iar în stagiunea actuală a evoluat într-un singur joc, eșecul cu 0-4 contra Atalantei din Cupa Italiei. Prestațiile sale sub așteptări au făcut ca Genoa să prioritizeze transferul unui portar în ianuarie, pentru a avea o alternativă la Nicola Leali”, au adăugat cei de la TuttoMercatoWeb.

“Țeapa” de 75 de milioane de euro! Atacantul pentru care s-a plătit o...
Fanatik
“Țeapa” de 75 de milioane de euro! Atacantul pentru care s-a plătit o sumă imensă a atins mingea de opt ori în ultimul meci al echipei sale
FCSB – Beșiktaș nu se vede la TV! Cine transmite amicalul de lux...
Fanatik
FCSB – Beșiktaș nu se vede la TV! Cine transmite amicalul de lux al campioanei României
Scandal monstru în Anglia după Arsenal – Liverpool! Se cere suspendarea lui Gary...
Fanatik
Scandal monstru în Anglia după Arsenal – Liverpool! Se cere suspendarea lui Gary Neville de la Sky Sports: l-a numit idiot pe starul „tunarilor”!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dumitru Dragomir a anunțat un transfer spectaculos din Liga 1: 'Am înțeles că...
iamsport.ro
Dumitru Dragomir a anunțat un transfer spectaculos din Liga 1: 'Am înțeles că pleacă. Poate juca titular în Anglia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!