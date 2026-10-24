Dan Șucu – Gigi Becali 6-3. Acesta e scorul de la care pornește FCSB – Rapid

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FCSB – Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00. decât rivala și visează la un succes în derby. Dan Şucu este mai tare decât Gigi Becali în meciurile directe, dar patronul FCSB are avantaj când vine vorba de trofee şi participări în cupele europene.

Dan Şucu, mai tare decât Gigi Becali la meciurile directe!

Dan Şucu a intrat în vara anului 2022 în acţionariatul Rapidului, preluând un pachet de 50%. Între timp, omul de afaceri a ajuns la 92% din acţiunile clubului prin majorări succesive ale capitalului social. Iar în ultimii ani, rivalitatea dintre FCSB – Rapid a fost asimilată şi ca un duel al milionarilor: Gigi Becali vs. Dan Şucu.

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S-au jucat 11 meciuri directe între FCSB şi Rapid de când Dan Şucu a intrat în acţionariatul giuleştenilor. Şi la acest capitol, milionarul de la Mobexpert e mai „tare” ca Gigi Becali. Din 2022 încoace, giuleştenii au şase victorii în meciurile directe, iar FCSB doar trei succese, cinci meciuri fiind încheiate la egalitate.

FCSB – Rapid în era Becali vs. Şucu:

24.07.2022: Rapid – FCSB 2-0

– FCSB 2-0 06.11.2022: FCSB – Rapid 3-1

– Rapid 3-1 23.04.2023: Rapid – FCSB 1-0

– FCSB 1-0 27.05.2023: FCSB – Rapid 1-5

1-5 05.11.2023: FCSB – Rapid 1-2

1-2 09.03.2024: Rapid – FCSB 4-0

– FCSB 4-0 20.04.2024: FCSB – Rapid 2-2

19.05.2024: Rapid – FCSB 2-0

– FCSB 2-0 27.10.2024: FCSB – Rapid 0-0

02.03.2025: Rapid – FCSB 0-0

16.03.2025: FCSB – Rapid 3-3

27.04.2025: Rapid – FCSB 1-2

1-2 17.08.2025: Rapid – FCSB 2-2

21.12.2025: FCSB – Rapid 2-1

Gigi Becali, 2-0 la titluri în „duelul” cu Dan Şucu!

În ciuda acestei statistici net favorabile giuleştenilor, Rapidul nu a mai învins FCSB de doi ani şi jumătate, în timp ce roş-albaştri s-au impus la ultimul meci direct, . Mai mult decât atât, Rapidul nu a reuşit calificarea în cupele europene de când a venit Dan Şucu la echipă.

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Spre deosebire de Gigi Becali, care din 2022 încoace, a reuşit să câştige de două ori şi să joace an de an în cupele europene. FCSB a ratat play-off-ul în stagiunea precedentă, dar chiar şi aşa a reuşit să prindă preliminariile Conference League, după ce a trecut de barajele cu FC Botoşani şi Dinamo. Rapid, de pe locul 5, a ratat din nou participarea europeană.

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