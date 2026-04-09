Dan Șucu, mesaj dur după moartea lui Mircea Lucescu: „A pus în slujba noastră până și ultima picătură de energie”

Fotbalul mondial a fost zguduit marți, 7 aprilie, de o veste tristă. În plină Săptămână Mare, Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Patronul Rapidului, Dan Șucu, a ținut să ofere un mesaj după trecerea în neființă a lui „Il Luce”.

Dan Șucu, dur după moartea lui Mircea Lucescu

Dan Șucu, prin intermediul unui comunicat de presă publicat pe pagina oficială a Rapid București, a ținut să precizeze că românii ar trebui să își aprecieze mai mult valorile atunci când acestea sunt în viață, nu abia după moarte. Patronul giuleștenilor a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu, antrenor cu care avea o relație deosebită.

„Cred cu tărie că avem datoria să ne uităm mai atent la felul în care ne tratăm valorile, nu doar să le plângem după ce nu mai sunt. Mircea Lucescu și-a pus în slujba noastră până și ultima picătură de energie, fără să ceară nimic în schimb, iar recunoștința pe care o merita s-a transformat de prea multe ori în critici nedrepte.

Domnul Lucescu a fost vocea care a dat curaj, mintea care a construit și sufletul care a crezut, mereu, până la capăt. Dincolo de performanțe, va rămâne pentru totdeauna un exemplu de dedicare totală și de demnitate într-un mediu care, cu durere o spun, este adesea nedrept și apăsător”, a declarat Dan Șucu.

Mesaj emoționant oferit de Dan Șucu

În continuarea comunicatului, Dan Șucu a transmis că . Patronul Rapidului a oferit toate gândurile bune familiei și speră ca fostul selecționer să își găsească odihna veșnică pe lumea cealaltă.

„Am pierdut mai mult decât un antrenor uriaș, ci un om care a construit, a inspirat și a dus mai departe acest sport cu o pasiune rară, și care mi-a fost aproape ori de câte ori am avut nevoie de înțelepciunea pe care doar marile caractere o pot oferi.

Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit și respectat! Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, a conchis Dan Șucu, prin intermediul paginii oficiale a Rapidului, după decesul lui Mircea Lucescu de marți, 7 aprilie.

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu

Cei care doresc să vină pentru a aprinde o lumânare și a-i aduce un ultim omagiu . Vineri va marca ultima zi a ceremoniilor dedicate decesului lui Mircea Lucescu, desfășurată într-o atmosferă sobră și discretă, organizată în două locații. La Biserica Sfântul Elefterie, cortegiul funerar va ajunge pentru slujba de înmormântare programată la ora 10:00, accesul fiind permis doar familiei și invitaților apropiați.

Apoi, la Cimitirul Bellu, ceremonia va pro­gresa începând cu ora 12:20, moment în care vor fi acordate onoruri militare, ca semn de apreciere pentru meritele deosebite ale regretatului antrenor. Înhumarea este programată la ora 13:10. La dorința familiei, accesul publicului va fi limitat, iar perimetrul din cimitir va fi destinat exclusiv apropiaților.