Dan Șucu, motivul zâzaniei dintre Iancu și Niță. „Va pleca în curând de la Rapid!” / „Ați văzut bilanțurile contabile?

Robert Niță și Marian Iancu s-au contrat la după ultimul rezultat făcut de formația patronată de Dan Șucu. .

Dan Șucu, motivul zâzaniei dintre Iancu și Niță. „Va pleca în curând de la Rapid!”

Marian Iancu a avut un schimb de replici cu Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA vizavi de performanța care se vrea la Rapid cu Dan Șucu aflat în rolul de patron al clubului.

Fostul conducător de la Poli Timișoara e de părere că Rapidul se chinuie de 3 ani de zile să performeze, pe când Dinamo a reușit acest lucru în doar 6 luni. Marian Iancu susține că s-a vorbit prea mult despre Dan Șucu ca patron, iar acesta, în cazul în care nu se vor reuși rezultate, va alege să iasă din club.

„Rapid se chinuie de 3 ani de zile, cu bani, cu mari investitori, cu multă gargară și promovare, vând vinuri cu CFR-ul. Unde e Rapidul și unde e Dinamo? Dinamo acum 6-7 luni de zile de abia i se vedea fruntea din groapa unde era și acum unde e, cu ce a reușit și cum? Deci se poate! La Rapid nu se poate!

Trebuie să fiu entuziast, eu îl înțeleg și pe Robert, care e acolo, în mijlocul lor, îi vede și gândește altfel, dar nu pot să fiu entuziasmat și bucuros de ceea ce se întâmplă. Patronul e clar, atât fizic cât și psihic, că va fi interesat de Genoa, pentru că acolo îl doare. Aici va fi ca la și alții, ce va pica de acolo, va veni aici, e ruda săracă a lui Șucu.

Dacă nu, va fi un exit cât de curând și de la Rapid. Când va veni altul interesat, probabil că Șucu va rămâne cu investiția de la Genoa, pentru că așa se și vede”, a transmis Marian Iancu.

„Dacă făceam gașcă cu Mircea Sandu, Timișoara câștiga 2-3 campionate”

Dialogul a continuat și Robert Niță a spus: „Așa vedeți dumneavoastră, domnul Iancu. Dacă strategia e așa de bună, planul îl aveți, dublați posturile, cu managementul acesta foarte bun de la Timișoara, ce ați câștigat cât ați fost patron acolo.”

Marian Iancu: „Experiență, Robert.”

Robert Niță: „V-a costat mult, nu?”

Marian Iancu: „Așa și așa. Am și vândut, am și încasat. Nu am făcut gașca mare, nu m-am încolonat și nu am făcut pasul fetelor de la Căpâlna cu Mircea Sandu. Dacă îl făceam, aveam 2-3 campionate și câteva Cupe ale României. Nu am vrut cu Mircea Sandu. Dacă mă scol astăzi supărat, spun că am fost prost, iar dacă mă trezesc bine, spun că am făcut bine. Nici eu nu știu ce să zic, dacă am făcut bine sau nu. Dacă făceam pasul lui Mircea Sandu, eram campion de 2-3 și aveam și vreo 2 Cupe.”

Robert Niță: „V-ați ținut de planul dumneavoastră și ați investit cât ați putut și ați dus-o până unde ați putut. Poate în momentul de față, atât se poate și la Rapid.”

„De ce minte domnul Șucu? Eu am dat milioane când am cumpărat clubul, el l-a luat fără niciun ban/ De ce nu vă uitați pe bilanț?”

Marian Iancu: „De ce nu o spune domnul Șucu? De ce mă vrăjește? De ce folosește numai cuvinte supraponderale? De ce mă minte? Să o spună că atât se poate, atât gândesc și că vor vedea. ‘Câștigăm, facem, aducem’, dar nu e nimic, doar vrăjeală!”

Robert Niță: „Dacă v-ați uita pe bilanț, pe investiții, cred că v-ați schimba puțin opinia. Vreo două milioane au fost cheltuite doar pe datorii din urmă.”

Marian Iancu: „Eu am dat câteva milioane când am cumpărat clubul, el nu a dat niciun ban când l-a cumpărat. El a trebuit să plătească un pasiv. Eu am plătit doar acțiunile. Când m-am dus la Timișoara, ca să o scap de la retrogradare, am cumpărat toată echipa, cu antrenor, cu tot.

Atunci am dat multe milioane și am făcut 33 de puncte în retur și am terminat pe locul 6. Am dat milioane atunci, în 2005, pe 11 jucători, pe o echipă întreagă cu antrenor cu tot. Atunci am bătut-o pe Rapid cu 0-3 pe Giulești.”