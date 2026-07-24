Sport

Dan Șucu n-a mai ținut cont! Vizită-fulger în cantonamentul echipei

Dan Șucu (63 de ani) este extrem de implicat la echipele pe care le patronează și nu ratează niciun moment important. Acum, el va merge într-o scurtă vizită în cantonament.
Traian Terzian
24.07.2026 | 14:00
Dan Sucu na mai tinut cont Vizitafulger in cantonamentul echipei
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Dan Șucu (63 de ani), așteptat în vizită la cantonamentul echipei. Sursă foto: @GenoaCFC
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Genoa și-a reluat pregătirile pentru noul sezon din Serie A și a plecat într-un cantonament la altitudine. Dan Șucu va merge într-o vizită la baza unde formația lui Daniele De Rossi se antrenează.

Dan Șucu, vizită în cantonamentul lui Genoa

După ce a avut câștig de cauză în procesul privind mărirea de capital, Dan Șucu va merge în cantonamentul echipei Genoa. Proprietarul celui mai vechi club din Italia vrea să le ofere jucătorilor un imbold în pregătirea pe care o fac înainte de startul unui nou sezon.

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Conform calciogenoa.it, Șucu este așteptat să ajungă vineri, 24 iulie, la baza de pregătire de la Val di Fassa, în Moena. Acționarul majoritar va asista la prezentarea lotului, care se va desfășura seara în piața din centrul orașului.

Înainte de acest eveniment festiv, jucătorii Alex Amorim, Justin Bijlow, Mamedi Doucoure și Patrizio Masini se vor întâlni cu fanii la Genoa Village pentru o sesiune de autografe și fotografii.

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Campanie impresionantă de transferuri la Genoa

Dan Șucu își dorește ca Genoa să devină un club important în Serie A și să atace locurile de cupe europene și pentru asta a făcut investiții majore în transferuri. În această vară au fost achiziționați fundașii David Puczka și Marcelo Vaz, mijlocașii Franz-Ethan Meichtry și Samuel Wiafe, dar și atacanții Lorenzo Colombo și Elias Havel.

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Pe lângă aceste mutări, Genoa l-a transferat definitiv și pe mijlocașul Tomasso Baldanzi, care a în sezonul precedent a fost adus sub formă de împrumut de la AS Roma. Mulțumiți de prestațiile jucătorului, conducătorii clubului au activat clauza de achiziționare definitivă în valoare de 11,5 milioane de euro.

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Noul sezon din Serie A va începe la 22 august, iar Genoa va debuta pe teren propriu, de la ora 21:45, împotriva vicecampioanei Napoli. Pentru trupa lui Daniele De Rossi începutul campionatului va fi extrem de dificil, urmând un joc în deplasare cu Lazio și o partidă acasă cu revelația Como.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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