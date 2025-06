Dan Șucu nu renunță la Dennis Man: „Fie pentru Genoa, fie pentru Rapid”. Anunțul presei din Italia

Dan Șucu forțează transferul lui Dennis Man. Presa din Italia anunță că omul de afaceri îl vrea pe atacantul intrat în dizgrația celor de la Parma.

Dan Șucu luptă pentru semnătura lui Dennis Man

Dennis Man (26 de ani) mai are contract cu Parma până în vara lui 2027. Cu toate acestea, internaționalul român ar putea pleca încă din acest mercato de la gruparea de pe „Ennio Tardini”. Au apărut inclusiv

ADVERTISEMENT

Man a debutat în forță în precedenta stagiune, dar, ușor, ușor s-a stins. După plecarea lui Fabio Pecchia și sosirea lui Cristi Chivu, fostul star de la FCSB și-a pierdut locul de titular. Din acest motiv, nici internaționalul român n-ar vrea să mai rămână la Parma.

Jurnaliștii din Italia scriu că, în acest moment, Dan Șucu are cele mai mari șanse să îl transfere pe Dennis Man. , și Beppe Riso, noul agent al fotbalistului, care are relații strânse cu Genoa, ar putea fi decisivi în realizarea acestei mutări.

ADVERTISEMENT

„Man ar putea fi de interes pentru patronul lui Genoa, Dan Șucu, fie pentru Genoa, fie, alternativ, pentru Rapid București.

La Rapid, Man l-ar putea regăsi pe directorul sportiv Pederzoli, cu care a lucrat deja în Emilia. Nu trebuie însă subestimat nici faptul că Man a intrat recent în portofoliul lui Beppe Riso, agent care este deja în discuții cu Genoa pentru operațiunea Ahanor–Atalanta și care, în sinergie, ar putea facilita sosirea unui alt jucător reprezentat de el în tricoul rossoblu”, au transmis jurnaliștii de la , care citează Secolo XIX.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a dezvăluit că Man nu revine la FCSB: „M-a sunat Șucu”

Recent, Gigi Becali și-a manifestat și el interesul pentru Dennis Man, căruia i-ar fi oferit un salariu anual de 700 de mii de euro. Man este cel mai scump fotbalist din istoria SuperLigii. În 2021, FCSB l-a vândut la Parma pentru 12,6 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

„Am glumit și eu, am zis și eu. Am văzut că se discută, am zis să discut și eu. Nu se pune problema (n.r. să vină la FCSB).

M-a sunat Șucu să-mi zică la mulți ani. ‘La mulți ani, domnul competitor’. I-am zis: ‘Nu. La mulți ani, prietene. Că eu sunt prieten, competitor nu sunt’. Competitor sunt doar cu Neluțu Varga.

Șucu e om bun, poți să faci niște glume cu el de bun simț. Nici nu contează de ce parte e (n.r. cu modificarea Legii Sportului)”, a spus Gigi Becali conform gsp.ro.