Dan Șucu o duce pe Genoa să vadă investiția de 6 milioane de euro din nordul Bucureștiului

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În aceeași zi în care România joacă în Polonia, Rapid umple Giuleștiul într-un meci amical cu Genoa. Dan Șucu, patronul celor două cluburi, visează de foarte mult timp la această întâlnire și a transformat evenimentul într-o adevărată sărbătoare. Omul de afaceri este gata să le arate „grifonilor” baza de la Ștefăneștii de Jos în care s-au investit 6 milioane de euro.

Dan Șucu îi duce pe fotbaliștii de la Genoa la Ștefăneștii de Jos înainte de amicalul de pe Giulești

a informat că Genoa a făcut deplasarea cu un charter, care a ajuns la București joi seară. Vineri dimineață, înaintea meciului de pe Giulești, care se întinde pe o suprafață de 3,5 hectare și are cele mai moderne facilități de care fotbaliștii se pot bucura. Investiția în acest proiect se ridică la 6 milioane de euro.

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„Acest eveniment este prezentat ca o adevărată sărbătoare de proprietarul celor de la Genoa. El le-a organizat elevilor lui Daniele De Rossi o vizită mâine dimineață la noul centru de antrenament al Rapidului, un proiect comandat chiar de Dan Șucu”, au explicat italienii.

Giulești, sold-out pentru Rapid – Genoa! Veste proastă pentru naționala României

Polonia – România se joacă de la ora 21:45, însă cu mai puțin de 3 ore înainte Rapid și Genoa vor lua startul în amicalul de lux planificat de Dan Șucu. iar fanii rapidiști sunt gata să arate italienilor ce înseamnă susținerea de pe stadionul de sub Podul Grant.

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Această veste nu poate fi decât una proastă pentru naționala României, deoarece peste 10.000 de suporteri, care vor fi prezenți la Rapid – Genoa, vor ajunge cu întârziere în fața televizoarelor pentru a-i urmări pe „tricolorii” lui Hagi.