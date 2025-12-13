Dan Șucu, patru transferuri noi în perioada de mercato din iarnă! Posturile pe care vrea întăriri patronul de la Genoa și Rapid

ADVERTISEMENT

După Inter și Milan, Genoa a adunat cele mai multe puncte în ultimele cinci meciuri din Serie A. De când Dan Șucu l-a numit pe Daniele De Rossi ca antrenor, “grifonii” nu au pierdut încă niciun meci: două remize și două victorii.

Care sunt posturile pe care Genoa are nevoie de jucători noi

În patru meciuri, fostul mare jucător al Romei a câștigat opt puncte, comparativ cu doar trei în nouă obținute de Patrick Vieira. Această schimbare a ajutat-o pe Genoa să iasă din zona retrogradării. Chiar și așa, clubul nu și-a schimbat planurile pentru ianuarie. Dan Șucu va întări o echipă care are nevoie de jucători noi, de valoare, în aproape fiecare compartiment.

ADVERTISEMENT

Potrivit , directorul sportiv Diego Lopez lucrează deja pentru a crește valoarea lotului cu patru fotbaliști noi.

“În următoarea perioadă de transferuri, Genoa va încerca să aducă un portar, un fundaș central, un mijlocaș și un atacant”, au notat jurnaliștii italieni.

ADVERTISEMENT

Obiectivul trasat de Dan Șucu echipei rossoblu

După mai multe discuții cu Daniele De Rossi, s-a ajuns la concluzia că Genoa are nevoie de un portar capabil să concureze cu Nicolo Leali. Asta înseamnă cu , ar urma să devină al 3-lea portar. De asemenea, gruparea rossoblu mai dorește și un atacant, care să pună presiune pe Lorenzo Colombo.

ADVERTISEMENT

Alte două transferuri vor mai fi făcute în defensivă și la mijlocul terenului. Asta pentru a atinge cât mai rapid obiectivul pe care chiar Dan Șucu l-a trasat acum câteva zile.

„Obiectivul este ca De Rossi să ne poată ajuta să obținem patruzeci de puncte cât mai repede posibil”, a spus Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

Întăriri și la Rapid. Posturile vizate

Nu doar la Genoa va trebui Dan Șucu să facă investiții, ci și la Rapid, locul 1 în SuperLiga. Constantin Gâlcă are nevoie de un veritabil număr 10, pe care îl cere conducerii încă de la startul sezonului. În plus, alb-vișinii ar fi nevoiți să aducă și un atacant în condițiile în care .

“Vom face transferuri, îmi doresc minimum doi jucători. Pe bani, că e împrumut cu opţiune sau transfer definitiv”, a spus Victor Angelescu, președintele Rapidului.