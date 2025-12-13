Sport

Dan Șucu, patru transferuri noi în perioada de mercato din iarnă! Posturile pe care vrea întăriri patronul de la Genoa și Rapid

Dan Șucu, patronul de la Genoa și Rapid, va avea parte de o iarnă agitată. Patru jucători noi sunt așteptați să întărească echipa, iar omul de afaceri va fi forțat, cel mai probabil, să bage adânc mâna în buzunar.
Răzvan Scarlat
13.12.2025 | 10:30
Dan Șucu anunță următorii pași pe care îi va face la Genoa. „Vreau să definesc strategia pentru fereastra de transferuri din ianuarie”. Foto: Colaj Fanatik
După Inter și Milan, Genoa a adunat cele mai multe puncte în ultimele cinci meciuri din Serie A. De când Dan Șucu l-a numit pe Daniele De Rossi ca antrenor, “grifonii” nu au pierdut încă niciun meci: două remize și două victorii.

Care sunt posturile pe care Genoa are nevoie de jucători noi

În patru meciuri, fostul mare jucător al Romei a câștigat opt puncte, comparativ cu doar trei în nouă obținute de Patrick Vieira. Această schimbare a ajutat-o pe Genoa să iasă din zona retrogradării. Chiar și așa, clubul nu și-a schimbat planurile pentru ianuarie. Dan Șucu va întări o echipă care are nevoie de jucători noi, de valoare, în aproape fiecare compartiment.

Potrivit tuttomercatoweb.com, directorul sportiv Diego Lopez lucrează deja pentru a crește valoarea lotului cu patru fotbaliști noi.

În următoarea perioadă de transferuri, Genoa va încerca să aducă un portar, un fundaș central, un mijlocaș și un atacant”, au notat jurnaliștii italieni.

Obiectivul trasat de Dan Șucu echipei rossoblu

După mai multe discuții cu Daniele De Rossi, s-a ajuns la concluzia că Genoa are nevoie de un portar capabil să concureze cu Nicolo Leali. Asta înseamnă cu Benjamin Siegrist, împrumutat de la Rapid, ar urma să devină al 3-lea portar. De asemenea, gruparea rossoblu mai dorește și un atacant, care să pună presiune pe Lorenzo Colombo.

Alte două transferuri vor mai fi făcute în defensivă și la mijlocul terenului. Asta pentru a atinge cât mai rapid obiectivul pe care chiar Dan Șucu l-a trasat acum câteva zile.

Obiectivul este ca De Rossi să ne poată ajuta să obținem patruzeci de puncte cât mai repede posibil”, a spus Dan Șucu.

Întăriri și la Rapid. Posturile vizate

Nu doar la Genoa va trebui Dan Șucu să facă investiții, ci și la Rapid, locul 1 în SuperLiga. Constantin Gâlcă are nevoie de un veritabil număr 10, pe care îl cere conducerii încă de la startul sezonului. În plus, alb-vișinii ar fi nevoiți să aducă și un atacant în condițiile în care Antoine Baroan a fost exclus din lot pe motiv de indisciplină.

Vom face transferuri, îmi doresc minimum doi jucători. Pe bani, că e împrumut cu opţiune sau transfer definitiv”, a spus Victor Angelescu, președintele Rapidului.

