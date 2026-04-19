Dan Șucu, pe stadionul unde Mircea Lucescu făcea istorie acum 36 de ani! Patronul Genoa ratează U Craiova – Rapid. Imaginea postată de soția sa

Duminică, Genoa, echipa lui Dan Șucu, a dat piept cu Pisa în deplasare, pe Arena Garibaldi. Omul de afaceri a ales să meargă în Italia pentru a vedea confruntarea din Serie A, care ar putea să o salveze pe Genoa de la retrogradare, deși tot în această seară Rapid joacă un , cu Universitatea Craiova.

Meci cu tradiție pentru echipa lui Dan Șucu. Mircea Lucescu era pe bancă la ultimul Pisa – Genoa

Duelul dintre Pisa și Genoa, din etapa cu numărul 33 din Serie A, a avut un parfum vintage. Partida a fost una încărcată de istorie. Ultima confruntare dintre cele două formații în Serie A, pe Arena Garibaldi, s-a încheiat 0-0, în urmă cu 36 de ani. Atunci, pe banca echipei din Pisa se afla chiar Mircea Lucescu.

În sezonul 1989-1990, Mircea Lucescu a pregătit echipa toscană. Tehnicianul român reușise să construiască o formație extrem de competitivă, capabilă să se bată de la egal la egal cu granzii Italiei. Pisa ajunsese chiar pe primul loc în Serie A pentru câteva etape. Din echipă făceau parte jucători precum Diego Simeone, Michele Padovano, Henning Berg sau Dunga.

Totuși, povestea frumoasă s-a transformat rapid într-un coșmar. După un tur excelent, Pisa a pierdut ritmul în a doua parte a sezonului, iar echipa lui Mircea Lucescu nu a mai reușit să țină pasul cu adversarele directe. În acel sezon, Pisa a retrogradat în Serie B.

Dan Șucu a ales să meargă la Pisa, deși Rapidul joacă duminică seară cu U. Craiova

Genoa, echipa lui Dan Șucu, s-a impus cu 2-1 și pare că și-a asigurat locul în prima divizie și în sezonul viitor, în timp ce Pisa a mai făcut un pas mare către Serie B.

Diana, soția patronului de la Genoa, a postat două fotografii pe rețelele de socializare din Pisa, cu câteva ore înainte de meciul direct. Familia omului de afaceri a ales să vadă partida din Serie A, deși duminică seara , în etapa cu numărul 5 din play-off-ul Superligii României.