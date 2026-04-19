Sport

Dan Șucu, pe stadionul unde Mircea Lucescu făcea istorie acum 36 de ani! Patronul Genoa ratează U Craiova – Rapid. Imaginea postată de soția sa

Dan Șucu a fost prezent la Pisa, pe stadionul unde Mircea Lucescu făcea istorie în Serie A acum 36 de ani. Patronul lui Genoa a ales să urmărească meciul din Italia și ratează duelul U Craiova – Rapid.
Alex Bodnariu
19.04.2026 | 21:01
SPECIAL FANATIK
Meci cu tradiție pentru echipa lui Dan Șucu. Mircea Lucescu era pe bancă la ultimul Pisa - Genoa
ADVERTISEMENT

Duminică, Genoa, echipa lui Dan Șucu, a dat piept cu Pisa în deplasare, pe Arena Garibaldi. Omul de afaceri a ales să meargă în Italia pentru a vedea confruntarea din Serie A, care ar putea să o salveze pe Genoa de la retrogradare, deși tot în această seară Rapid joacă un meci de foc în Bănie, cu Universitatea Craiova.

Duelul dintre Pisa și Genoa, din etapa cu numărul 33 din Serie A, a avut un parfum vintage. Partida a fost una încărcată de istorie. Ultima confruntare dintre cele două formații în Serie A, pe Arena Garibaldi, s-a încheiat 0-0, în urmă cu 36 de ani. Atunci, pe banca echipei din Pisa se afla chiar Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

În sezonul 1989-1990, Mircea Lucescu a pregătit echipa toscană. Tehnicianul român reușise să construiască o formație extrem de competitivă, capabilă să se bată de la egal la egal cu granzii Italiei. Pisa ajunsese chiar pe primul loc în Serie A pentru câteva etape. Din echipă făceau parte jucători precum Diego Simeone, Michele Padovano, Henning Berg sau Dunga.

Mircea Lucescu, alături de Diego Simeone

Totuși, povestea frumoasă s-a transformat rapid într-un coșmar. După un tur excelent, Pisa a pierdut ritmul în a doua parte a sezonului, iar echipa lui Mircea Lucescu nu a mai reușit să țină pasul cu adversarele directe. În acel sezon, Pisa a retrogradat în Serie B.

ADVERTISEMENT
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului...
Digi24.ro
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei

Dan Șucu a ales să meargă la Pisa, deși Rapidul joacă duminică seară cu U. Craiova

Anii au trecut, iar acum cele două echipe s-au întâlnit din nou în Serie A. Genoa, echipa lui Dan Șucu, s-a impus cu 2-1 și pare că și-a asigurat locul în prima divizie și în sezonul viitor, în timp ce Pisa a mai făcut un pas mare către Serie B.

ADVERTISEMENT
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și...
Digisport.ro
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton
Dan Șucu a ales să meargă la Pisa, deși Rapidul joacă duminică seară cu U. Craiova

Diana, soția patronului de la Genoa, a postat două fotografii pe rețelele de socializare din Pisa, cu câteva ore înainte de meciul direct. Familia omului de afaceri a ales să vadă partida din Serie A, deși duminică seara Rapid dă piept cu Universitatea Craiova, în etapa cu numărul 5 din play-off-ul Superligii României.

ADVERTISEMENT
Universitatea Craiova – Rapid 0-0, live video în etapa a 5-a din play-off-ul...
Fanatik
Universitatea Craiova – Rapid 0-0, live video în etapa a 5-a din play-off-ul SuperLigii. Start în duelul de pe „Ion Oblemenco”
E gata! Bayern Munchen, din nou campioană în Germania. Bavarezii au obținut cel...
Fanatik
E gata! Bayern Munchen, din nou campioană în Germania. Bavarezii au obținut cel de-al 34-lea titlu din istorie în Bundesliga, cu patru etape înainte de finalul sezonului
Premier League, etapa 33, în direct pe Voyo! Haaland relansează lupta la titlu...
Fanatik
Premier League, etapa 33, în direct pe Voyo! Haaland relansează lupta la titlu după golul decisiv din Manchester City – Arsenal 2-1. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Culise | Momentul în care jucătorii Rapidului ar fi început să-l suspecteze pe...
iamsport.ro
Culise | Momentul în care jucătorii Rapidului ar fi început să-l suspecteze pe Alex Dobre. Tensiuni mari în Giulești
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!