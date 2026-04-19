Dan Șucu, pe stadionul unde Mircea Lucescu făcea istorie acum 36 de ani! Patronul Genoa ratează U Craiova – Rapid. Imaginea postată de soția sa

Duminică, Genoa, echipa lui Dan Șucu, a dat piept cu Pisa în deplasare, pe Arena Garibaldi. Omul de afaceri a ales să meargă în Italia pentru a vedea confruntarea din Serie A, care ar putea să o salveze pe Genoa de la retrogradare, deși tot în această seară Rapid joacă un meci de foc în Bănie, cu Universitatea Craiova.
Duelul dintre Pisa și Genoa, din etapa cu numărul 33 din Serie A, a avut un parfum vintage. Partida a fost una încărcată de istorie. Ultima confruntare dintre cele două formații în Serie A, pe Arena Garibaldi, s-a încheiat 0-0, în urmă cu 36 de ani. Atunci, pe banca echipei din Pisa se afla chiar Mircea Lucescu.
În sezonul 1989-1990, Mircea Lucescu a pregătit echipa toscană. Tehnicianul român reușise să construiască o formație extrem de competitivă, capabilă să se bată de la egal la egal cu granzii Italiei. Pisa ajunsese chiar pe primul loc în Serie A pentru câteva etape. Din echipă făceau parte jucători precum Diego Simeone, Michele Padovano, Henning Berg sau Dunga.
Totuși, povestea frumoasă s-a transformat rapid într-un coșmar. După un tur excelent, Pisa a pierdut ritmul în a doua parte a sezonului, iar echipa lui Mircea Lucescu nu a mai reușit să țină pasul cu adversarele directe. În acel sezon, Pisa a retrogradat în Serie B.
Anii au trecut, iar acum cele două echipe s-au întâlnit din nou în Serie A. Genoa, echipa lui Dan Șucu, s-a impus cu 2-1 și pare că și-a asigurat locul în prima divizie și în sezonul viitor, în timp ce Pisa a mai făcut un pas mare către Serie B.
Diana, soția patronului de la Genoa, a postat două fotografii pe rețelele de socializare din Pisa, cu câteva ore înainte de meciul direct. Familia omului de afaceri a ales să vadă partida din Serie A, deși duminică seara Rapid dă piept cu Universitatea Craiova, în etapa cu numărul 5 din play-off-ul Superligii României.