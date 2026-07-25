Dan Șucu pregătește 2 transferuri pe axa Genoa – Rapid după vizita din Italia

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Dan Șucu vrea să îi facă super echipă lui Daniel Pancu. Rapid l-a pierdut p informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, dar va aduce doi fotbaliști din Italia. Acționarul majoritar al alb-vișiniilor a plecat în Italia pentru a se ocupa personal de transferuri.

Dan Șucu aduce la Rapid doi jucători de la Genoa

Potrivit jurnalistului italian , Rapid urmează să își completeze lotul cu doi fotbaliști de la Genoa. Chec Bebel Dombia și Latif Ouedraogo sunt aproape să devină noii jucători ai echipei lui Daniel Pancu. Dan Șucu vrea să îi împrumute un timp de un sezon pe cei doi jucători ai „Grifonului” la gruparea de sub Podul Grant. pentru a se ocupa de această afacere.

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Cine sunt Chec Bebel Dombia și Latif Ouedraogo, fotbaliștii care sunt aproape să ajungă la Rapid

Originar din Burkina Faso, Chec Bebel Doumbia are doar 18 ani și evoluează pe postul de mijlocaș central. Acesta și-a făcut junioratul în Italia, iar prestațiile sale i-au convins pe oficialii celor de la Genoa să achite 500.000 de euro pentru transferul său de la Team Altamura, în ianuarie 2026. Mijlocașul din Burkina Faso se remarcă printr-un fizic impresionant, măsurând 1,93 metri. În sezonul precedent, pe când evolua pentru Team Altamura, Doumbia a bifat 22 de apariții în Serie C și a marcat un gol.

În ceea ce îl privește pe Latif Ouedraogo, el este fundaș stânga și ar avea misiunea să îl înlocuiască pe . Este fundaș stânga și vine, la fel ca Doumbia, din Burkina Faso. Și Ouedraogo a fost achiziționat de Genoa în ianuarie 2026, după ce a evoluat pentru formația italiană Virtus Francavilla.

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În prima parte a sezonului trecut, Ouedraogo a strâns 18 apariții pentru Virtus Francavilla, în Serie D. După transferul la Genoa, fundașul a evoluat în 10 partide pentru echipa de tineret, în campionatul Primavera, iar prestațiile sale i-au adus și debutul la prima formație. Acesta a bifat două prezențe în Serie A, intrând pe teren în ultimele 19 minute ale meciului cu Fiorentina, din etapa a 36-a, și evoluând încă 30 de minute în duelul cu Lecce, din ultima etapă.

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Daniel Pancu a primit deja un jucător de la Genoa

Cei doi fotbaliști africani nu ar fi primii jucători de la Genoa care ajung în Giulești în această perioadă de mercato. Înainte ca ei să ajungă sub comanda lui Daniel Pancu, la Rapid a venit deja un fundaș central de la „Grifon”.