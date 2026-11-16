Dan Șucu pregătește o lovitură de 10.000.000 de euro în Serie A pentru ”perla” lui AC Milan

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Academia lui AC Milan a produs jucători mai mult decât interesanți pentru cluburile italiene. După ce Francesco Camarda (18 ani) a intrat în vizorul lui Frosinone, o altă viitoare vedetă a ”rossonerilor” ar putea părăsi San Siro.

Pentru a rezolva problemele din zona mediană, echipa lui Dan Șucu, Genoa, s-a orientat spre un jucător de perspectivă. Este vorba despre mijlocașul de 18 ani, Christian Comotto. Oficialii de pe ”Luigi Ferraris” ar dori să obțină semnătura sa în perioada de transferuri din această iarnă, iar mai multe discuții cu agentul jucătorului au avut deja loc, susține .

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Genoa ar fi interesată de serviciile lui Christian Comotto pe termen lung. De aceea, echipa patronată de Dan Șucu ar dori să includă o clauză de cumpărare definitivă. Aceasta ar putea fi activată, la finalul împrumutului, în cazul în care este mulțumit de evoluțiile tânărului format în academia lui AC Milan.

Genoa nu va avea, totuși, o misiune ușoară pentru a obține semnătura internaționalului de tineret. Christian Comotto se află în atenția mai multor cluburi din primele două divizii italiene. Printre pretendetele la transferul fiului lui Gianluca Comotto se numără Parma, Monza și cluburi din Serie B, arată publicația menționată.

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10.000.000 de euro este cota de piață a lui Christina Comotto, potrivit

Cariera lui Christian Comotto: Aproape 50 de selecții pentru juniorii Italiei

Mijlocașul format în academia lui AC Milan este considerat unul dintre jucătorii tineri cu potențial. Traseul său la nivel juvenil a început la Perugia, echipă pentru care a evoluat și tatăl său. Până la a ajunge în curtea lui AC Milan, Christian Comotto a trecut pe la marea rivală a trupei lui Ruben Amorin, Inter, dar și pe la Fiorentina.

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Prestațiile sale la nivel de juniori l-au adus în vizorul echipelor naționale de tineret ale Italiei, pentru care și-a făcut debutul la 15 ani. Fiul fostului fundaș a strâns 47 de selecții în tricoul micii ”Squadre Azzurra” și a marcat patru goluri. Mai mult, a fost prezent la două turnee finale: EURO U17, când Italia a ajuns până în semifinale, și EURO U19.

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Mijlocașul a semnat primul său contract profesionist, cu AC Milan, în vara anului 2024. Totuși, debutul său pe San Siro a fost amânat. În stagiunea precedentă, Christian Comotto a fost împrumutat la Spezia, pentru care a strâns 30 de apariții. Revenit la Milano, l-a convins pe Ruben Amorim că își merită locul în lot, fiind utilizat în trei partide: contra lui Udinese (2-0, un minut), Bolognei (2-4, 3 minute) și a lui , 14 minute).