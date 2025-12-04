Dan Șucu pregătește o schimbare majoră la Genoa! Omul său de încredere a dezvăluit totul

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a preluat spre finalul anului trecut pachetul majoritar de acțiuni de la Genoa, iar în momentul de față se află în fruntea clubului atât din punct de vedere financiar, cât și administrativ, fiind numit și în rolul de președinte la o lună după ce a preluat clubul. Situația s-ar putea schimba însă în viitor, după cum a dezvăluit directorul executiv al clubului, Andres Blazquez.

Dan Șucu, dispus să accepte și alți investitori la Genoa?

Într-un interviu oferit pentru , Andres Blazquez, care se afla deja în club în momentul în care acesta a fost preluat de Dan Șucu, a fost întrebat despre posibilitatea ca omul de afaceri român să accepte și alți investitori la Genoa. „Odată ce toate aspectele juridice aflate încă în discuție vor fi rezolvate, președintele este deschis explorării de noi obiective sportive și colaborării cu potențiali noi investitori cu experiență în lumea fotbalului, care l-ar putea ajuta nu doar financiar, ci și cu expertiză.

Dar, în acest moment, răspunsul este nu”, a declarat oficialul celor de la Genoa. Problemele juridice la care se referă Andres Blazquez sunt cele legate de modul în care Dan Șucu ar fi preluat clubul. Omul de afaceri român a preluat acțiunile de la , dar A-Cap, principalii creditori ai 777, susțin că au fost excluși din această operațiune.

Ce planuri are Genoa pentru perioada de transferuri din iarnă

Directorul executiv al celor de la Genoa a vorbit și despre perioada de transferuri din iarnă, în care cei din conducere vor încerca să întărească lotul condus de Daniele De Rossi. „Acum avem timp să testăm jucătorii cu un alt antrenor înainte de perioada de transferuri din ianuarie. Planurile nu s-au schimbat.

Vom face ‘tăierile’ necesare din lot și vom aduce întăririle de care este nevoie. Spre finalul perioadei din vară, a existat interes pentru Frendrup, dar am ales să îl păstrăm”, a declarat Andres Blazquez. , care nu a mai evoluat într-un meci de campionat de pe 29 septembrie.