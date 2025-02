Dan Șucu pregătește un nou transfer la Genoa! Cine este ultimul nume apărut pe listă

Este foarte puțin probabil ca Genoa lui Dan Șucu să mai aibă probleme cu retrogradarea în acest sezon. Cu 30 de puncte înainte cu 12 partide de finalul sezonului, Un mijlocaș italian al celor de la Venezia a intrat pe radarul „grifonilor”.

Dan Șucu pregătește 10 milioane de euro pentru transferul unui mijlocaș din Serie A

Genoa nu a avut evoluții constante în acest sezon, însă chiar dacă nu a legat două victorii consecutive, echipa patronată de Dan Șucu a reușit să strângă destule puncte încât să poată fi cât de cât relaxată din punct de vedere al retrogradării. „Grifonii” sunt pe locul 12 și au strâns 30 de puncte până în acest moment.

Pentru a evita retrogradarea din Serie A, media punctelor necesare este 35, punctaj pe care Genoa, cel mai probabil, îl va obține în ultimele 12 partide de campionat. Astfel,

Celebrul jurnalist italian Nicolo Schira a anunțat că Genoa îl are pe radar pe mijlocașul italian de 24 de ani, Nicolussi Caviglia. Înregistrat în acest moment la Venezia, italianul ar putea ajunge la Genoa în vara viitoare.

Conform , Genoa este pregătită să ofere 10 milioane de euro, însă suma de transfer ar putea fi chiar mai mică, dacă formația „arancioneroverdi” va retrograda în Serie B.

Caviglia a fost transferat de Venezia de la Juventus pentru suma de 3,5 milioane de euro. Tânărul mijlocaș s-a format în academia „Bătrânei Doamne”, echipă pentru care a evoluat în 8 partide de campionat în stagiunea trecută. În acest sezon, Hans Nicolussi Caviglia a marcat de 4 ori și a oferit 2 pase decisive în prima ligă italiană, iar cota sa este 6 milioane de euro.

Florin Manea pregătește jucători pentru Dan Șucu

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a vorbit despre faptul că va aduce un tânăr jucător la Genoa, pe nume Dobrescu: „Anul trecut în iarnă a fost cel mai bine, acum cred că la vară vor fi iar mișcări de trupe.

În vară trebuie să resemnez cu doi dintre ei, am iarăși doi copii senzaționali, unul o să plece la Fiorentina în probă. Am pe Robert Corduneanu, care e la juniori și mai am un copil, Ghilasi. Dup-aia, am Dobrescu la Genoa și Suciu la Sassuolo. O să-l fac fericit pe domnul Șucu!”, a spus Manea în exclusivitate pentru FANATIK.