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Dan Șucu, profund afectat după înfrângerea FCSB – Rapid 4-1: „Suferă! Pune foarte multă inimă”

Tibi Cocora
25.10.2026 | 14:56
Dan Sucu profund afectat dupa infrangerea FCSB Rapid 41 Sufera Pune foarte multa inima
EXCLUSIV FANATIK
Dan Șucu a fost profund afectat de eșecul Rapidului cu FCSB, scor 1-4. Foto: Colaj Fanatik.
Dan Șucu a fost profund afectat de eșecul Rapidului cu FCSB, scor 1-4. Victor Angelescu a dezvăluit de ce patronul nu a fost la derby și a explicat incidentul din peluză.
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Înfrângerea usturătoare suferită de Rapid în derby-ul cu FCSB, scor 1-4, a lăsat urme adânci în Giulești. Dan Șucu nu a fost prezent la stadion, însă eșecul l-a afectat puternic, după cum a dezvăluit Victor Angelescu. Președintele Rapidului a explicat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, cum reacționează acționarul majoritar după rezultatele negative și de ce preferă să nu discute imediat după astfel de momente. Oficialul giuleștenilor a vorbit și despre incidentul petrecut în timpul momentului de reculegere, luând apărarea galeriei.

Dan Șucu, devastat după FCSB – Rapid 4-1! Victor Angelescu a dezvăluit cum reacționează patronul după înfrângeri

Rapid a suferit una dintre cele mai dureroase înfrângeri ale sezonului, după ce a pierdut cu 1-4 derby-ul împotriva FCSB. Rezultatul a fost cu atât mai greu de digerat cu cât giuleștenii au fost depășiți clar de rivali. Dan Șucu nu a asistat la partidă din tribune, deși a fost prezent la mai multe meciuri ale Rapidului în ultima perioadă. În schimb, la stadion s-a aflat unul dintre fiii săi. Victor Angelescu a explicat că patronul are numeroase responsabilități în afara fotbalului și că absența sa de la derby nu a avut o semnificație specială:

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„Nu a fost domnul Șucu la meci, ci doar băiatul lui. Sincer, nu știu pe unde este, nu cred că este plecat, dar domnul Șucu are mai multe business-uri decât cele legate de fotbal. La ultimele meciuri a fost, acum n-a putut să vină”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Președintele Rapidului a dezvăluit că nu a discutat cu Dan Șucu imediat după înfrângere, deoarece știe cât de mult îl afectează rezultatele negative. Potrivit lui Angelescu, acționarul majoritar trăiește intens fiecare meci, chiar dacă acest lucru nu este întotdeauna vizibil din exterior.

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„Nu am vorbit cu dânsul după meci. Știu că după înfrângeri e destul de supărat și vom vorbi cel mai probabil azi, pe seară sau mâine. Suferă, în general. Pune foarte multă inimă. Poate câteodată nu se vede, dar este afectat mai ales când avem rezultate negative. De obicei, când se întâmplă un asemenea lucru, nu îți vine să vorbești și are nevoie de timp”, a explicat Victor Angelescu.

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Victor Angelescu a luat apărarea galeriei Rapidului după incidentul de la momentul de reculegere: „Crainicul a fost neinspirat”

Derby-ul FCSB – Rapid a fost marcat și de un episod controversat petrecut înaintea fluierului de start, în timpul momentului de reculegere în memoria lui Viorel Păunescu. Suporterii Rapidului au continuat să cânte imnul echipei în timp ce la stadion era anunțat momentul solemn, situație care a provocat reacții.

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Victor Angelescu a intervenit pentru a explica desfășurarea evenimentelor și a susținut că galeria nu a avut intenția de a manifesta lipsă de respect. Potrivit președintelui Rapidului, suporterii începuseră deja să cânte imnul clubului, iar anunțul crainicului a venit în momentul în care aceștia ajunseseră la jumătatea melodiei.

„Să știți că trebuie să le iau apărarea celor din galerie. Înainte de momentul de reculegere se știe că galeria, oriunde merge, cântă imnul Rapidului. Înainte să se anunțe imnul, galeria deja începuse să cânte imnul, era la jumătatea lui și fix atunci s-a anunțat că se ține momentul de reculegere. Orice crainic, normal, dacă vede că ești la jumătatea imnului, știe că nu ai cum să te oprești la jumătatea lui ca să ții momentul. Ar fi trebuit să mai aștepte 30 de secunde sau un minut, ca să se termine de cântat imnul, iar apoi să facă anunțul. Nu cred că ar fi fost nicio problemă. În momentul în care s-a anunțat, ei erau la jumătate și nu se puteau opri din cântat. Crainicul a fost puțin neinspirat”, a declarat Victor Angelescu.

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Bogdan Baratky a dezvăluit ce a făcut Bocciu după incident

Bogdan Baratky a completat explicațiile oferite de Victor Angelescu și a susținut că liderul galeriei rapidiste, Liviu Ungurean, cunoscut drept Bocciu, le-a cerut suporterilor să țină un moment de reculegere după încheierea imnului. Potrivit acestuia, fanii au lăsat steagurile jos, au păstrat câteva secunde de liniște și apoi au aplaudat.

„Mai mult decât atât, după ce s-a încheiat imnul, momentul de reculegere se terminase și el, Bocciu a cerut Peluzei să țină un moment de reculegere. Peluza a ținut momentul, au lăsat steagurile în beznă, au tăcut câteva secunde, apoi au aplaudat la unison. Au respectat memoria decedatului, au respectat momentul de reculegere, dar exact cum a spus domnul Angelescu, crainicul a anunțat momentul în timpul imnului”, a precizat Bogdan Baratky, la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu, mesaj pentru rapidiști după umilința cu FCSB

În ciuda scorului categoric, Victor Angelescu nu consideră că înfrângerea cu FCSB trebuie să provoace o criză la Rapid. Președintele giuleștenilor a recunoscut superioritatea adversarilor, dar a insistat că echipa trebuie să depășească rapid acest moment și să își păstreze obiectivele.

Angelescu a subliniat că Rapid are o medie de peste două puncte pe meci și că parcursul de până acum îi permite să privească în continuare cu încredere spre finalul sezonului: „E o zi grea, nu ai cum după un asemenea eșec să te trezești prea fericit a doua zi. Până la urmă este un meci pierdut, trebuie să ne revenim rapid, pentru că am pierdut doar trei puncte. Trebuie să învățăm din acest joc și să câștigăm următoarele partide. Noi ne batem la cupele europene și, dacă vom câștiga și un trofeu, ar fi extraordinar și ne vom lupta la el. Suntem în grafic, avem multe puncte, peste două puncte medie pe meci, deci stăm bine. Acum a fost un meci, au jucat mai bine decât noi, au intrat mai bine. Trebuie ca data viitoare când îi întâlnim să arătăm altfel”, a încheiat Victor Angelescu, președintele Rapidului.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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