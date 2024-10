Rapidul este mai aproape de zona roșie a clasamentului în SuperLiga României, echipa având doar două succese în actuala ediție de campionat, 2-1 cu Poli Iași și 2-1 cu Unirea Slobozia. i-a adus la capătul răbdării pentru suporteri, care la finalul partidei.

Dan Șucu, pus în dificultate de suporterii Rapidului! Anunțul clubului din Giulești

Presiunea este destul de ridicată la Rapid, mai ales după rezultatele nefavorabile din ultimele etapei. și revenirea lui Marius Șumudică nu au adus liniștea în Giulești, iar suporterii au început să ridice semne de întrebare în privința unei calificări în play-off.

Mai mult decât atât, conducerea a adus nume importante la echipă, dar pentru formația antrenată de Șumudică. Relația cu fanii a devenit una tensionată după eșecul rușinos de la Botoșani, iar Dan Șucu a luat o decizie inedită pentru a răspunde curiozităților.

Concret, acesta a luat decizia de răspunde tuturor întrebărilor venite de la suporteri și nu numai, într-o sesiune de Q&A (întrebări și răspunsuri) anunțată pe pagina oficială de Facebook a clubului.

„Dăm startul unui nou sezon de Q&A, iar primul invitat este domnul Dan Șucu!

Adresează-i o întrebare acționarului majoritar al Rapidului, în secțiunea de comentarii, până mâine la ora 12, iar domnul Șucu va încerca să răspundă la cât mai multe dintre acestea”, se arată în comunicatul celor de la Rapid București.

Jakub Hromada știe ce îi lipsește Rapidului pentru a ieși din criză: “La Slavia eram 25 de animale!”

Jakub Hromada, mijlocașul central de la Rapid, se simte bine în România, deși echipa nu trece prin cea mai fericită perioadă. Giuleștenii nu au arătat deloc bine în acest sezon. Fanii speră ca, în cel mai scurt timp, Marius Șumudică să regleze situația din clasament.

Fotbalistul slovac a fost adus de Rapid București iarna trecută de la Slavia Praga, inițial sub formă de împrumut. În vară, a semnat definitiv cu giuleștenii. El a devenit un jucător important în echipa bucureștenilor și a vorbit despre adaptarea sa în fotbalul românesc.

„Nu știu de ce, simt o conexiune puternică aici. Am stat 7 ani la Slavia Praga și nu am simțit această conexiune la acel club. Am avut 7 ani incredibili acolo, dar la final nu am simțit această conexiune între mine și club.

Nu știu de ce, dar este un sentiment frumos. Vreau să fac tot ce este mai bine pentru acest club, fiindcă am deja 8 luni; am avut o perioadă bună, să spunem. Ok, nu am avut rezultate bune, dar m-am simțit bine în București, la acest club, și sper ca în final să avem parte de succes.

Campionatul din Cehia, în ultimii ani, a fost un pas înainte, a intrat în primele 10 campionate europene, și acum echipele joacă în Champions League. Sparta și Slavia joacă în Champions League, au jucat în Liga Campionilor sau Europa League în fiecare sezon, dar și alte echipe joacă în competițiile europene.

Nivelul campionatului ceh a crescut, dar, în comparație cu cel al României, cred că aici văd mai multă calitate, mai mulți jucători tehnici.

Noi, la Slavia, eram 25 de animale care fugeam și ne luptam; poate că asta ne lipsește în acest moment la Rapid”, a explicat Jakub Hromada, conform .