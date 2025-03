Dan Șucu rezolvă personal transferul lui Nicolae Stanciu la Genoa! Decizie de urgență a omului de afaceri. Exclusiv

Presa din Italia a anunțat că Nicolae Stanciu, care în vară își va încheia contractul cu saudiții de la Damac, pe care îl va realiza Dan Șucu la Genoa pentru sezonul viitor.

Transferul lui Nicolae Stanciu la Genoa va fi realizat de Dan Șucu

În ciuda faptului că Genoa se află în pole position pentru a obține semnătura internaționalului român, deocamdată nu este nimic bătut în cuie. Însă, Dan Șucu este convins că aducerea căpitanului naționalei României ar fi un plus extraordinar pentru formația italiană.

În aceste condiții, din informațiile obținute de FANATIK, acționarul majoritar al grupării genoveze va zbura vineri, 28 martie, în Italia pentru a se ocupa personal de realizarea transferului lui Stanciu.

Profitând de faptul că va ajunge în Peninsulă pentru a încerca să-l convingă pe internaționalul român, FANATIK a aflat că Șucu va merge și la meciul pe care Genoa îl va disputa pe terenul lui Juventus, sâmbătă, 29 martie, de la ora 19:00, în etapa cu numărul 30 din Serie A.

Șucu a vrut să-l aducă în iarnă la Rapid

Nu este pentru prima dată când Dan Șucu s-a interesat de serviciile lui Nicolae Stanciu. FANATIK a anunțat în exclusivitate la finalul anului trecut că .

În cele din urmă, internaționalul român a refuzat la acel moment propunerea de a se întoarce în SuperLiga, motivând faptul că mai are 6 luni de contract cu Damac și foarte mulți bani de încasat din partea guvernului saudit.

Stanciu este dorit insistent și de Gigi Becali la FCSB. ”Stanciu? El știe. Când este, oricum vine la noi. Nu se duce Stanciu nicăieri niciodată, are bani, are tot ce îi trebuie. El are contract. După șase luni o să vină la noi, din vară”, a spus patronul campioanei României.