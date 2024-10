Dan Șucu sau Dinu ”Vamă”? Cui îi ține partea Mitică Dragomir în conflictul de la Rapid

Fostul președinte din Giulești, sub conducerea căruia s-au câștigat două titluri, a criticat în mai multe rânduri actuala conducere care a dat vina pentru situația actuala pe ce a fost în trecut.

Mitică Dragomir, verdict în scandalul dintre Dan Șucu și Dinu ”Vamă”

Dumitru Dragomir a comentat în cadrul scandalul iscat între Dan Șucu și Dinu ”Vamă” și este de părere că fostul conducător din Giulești a greșit că s-a luat de actualul acționar majoritar.

”Eu am o impresie extraordinară despre Șucu, dar am și despre Dinu Vamă care a fost unul dintre cei mai buni conducători de pe timpul meu. De o seriozitate extraordinară. A greșit că s-a luat de Șucu, dar fiecare om are personalitatea lui, așa cum și Șucu i-a tras-o.

Nu te legi de Șucu care a băgat bani. Dacă nu băga bani, da, dar a băgat bani. Sunt banii lui și pe greșeala lui îl mai înjur și eu că a pierdut 10-15 milioane? Dar Dinu Vamă, ce conducător a fost… Era unul dintre cei mai buni conducători din țară, știa bine meserie, nu se arunca. Un om serios, ce vorbeai cu el…

I-a tras-o și Șucu. Nu trebuie să se supere niciunul dintre ei. Sunt bărbați. În grupul ăsta în care mă învârt eu mai e câte unul tânăr care îl înjură pe ăla sau îl bârfește și îi spun: ‘Mergi pe blat când sunt eu aici, sunt cel mai bătrân dintre toți’.

Niciodată să nu pui răutatea. Poți să-l înjuri pe ăla, dar cu zâmbetul pe buze. Ce-i aia… încruntați… bagă și cuțitul în el. Ești om? Nu ești om”, a declarat Dragomir, la MAX Profețiile lui Mitică.

Contre dure între Șucu și Dinu Gheorghe

Într-o discuție avută cu suporterii Rapidului, Dan Șucu i-a atacat vehement pe Dinu Gheorghe și Constantin Zotta. Acționarul majoritar a spus că și că a fost nevoit să plătească sume mari de bani din vina lor.

Replica lui Dinu ”Vamă” a venit prompt și fostul conducător din Giulești i-a replicat lui Șucu că nu a câștigat niciun trofeu în ciuda investițiilor masive și i-a recomandat să rămână la afacerea cu mobilă.

În acest scandal a intervenit și Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, care este de părere că Dinu Gheorghe și a explicat de ce suporterii Rapidului trebuie să fie mândri că au un patron precum Dan Șucu.

Mitică a intervenit în scandalul dintre Șucu și Dinu Gheorghe