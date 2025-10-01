Dan Șucu scoate banii pentru Dumbrăvița – Rapid, în Cupa României. Care e motivul și ce legătură are Steaua

Cupa României reprezintă un obiectiv foarte important pentru Rapid în acest sezon, iar debutul în competiție ar putea fi mult mai ușor decât se anticipa. , Gâlcă și elevii săi ar avea de făcut o deplasare complicată spre Banat, pentru duelul cu Dumbrăvița. Dar sunt șanse foarte mari ca partida să se joace în cele din urmă în Giulești.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu le plătește deplasarea și cazarea celor de la Dumbrăvița pentru a juca pe Giulești cu Rapid în Cupa României

Dan Șucu este dispus să le achite celor de la Dumbrăvița transportul și cazarea în București. Nici FRF nu are vreo problemă ca meciul din prima etapă a grupelor să se joace cu Rapid gazdă. Mai mult, televiziunile care dețin drepturile TV ar prefera Giuleștiul, deoarece ar scădea costurile și ar crește calitatea producției. În aceste condiții, anunțul că partida se va juca în cele din urmă pe stadionul Rapidului este iminent.

Dumbrăvița – Rapid se joacă în . Partida este programată în ultima săptămână a lunii octombrie, marți, miercuri, sau joi. Ziua și ora exacte nu au fost încă stabilite. Cele două echipe fac parte din grupa A, în care mai sunt CFR Cluj, FC Argeș, Metaloglobus și CSM Slatina. Primele două clasate în această grupă vor obține calificarea în sferturile de finală.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care cei de la Dumbrăvița ar fi gata să accepte să joace în Giulești. Oricum trebuie să ajungă în București, pentru a înfrunta Steaua

Chiar dacă șansele lor de a obține un rezultat favorabil scad prin mutarea partidei la București, oficialii celor de la Dumbrăvița sunt încântați de propunerea primită. Pentru că Dan Șucu i-ar putea ajuta să facă o economie importantă în bugetul clubului. Pentru că echipa oricum ar fi trebuit să ajungă la București în weekend-ul de după partida cu Rapid, din Cupă, pentru a înfrunta Steaua, în Ghencea, în etapa 12 din Liga 2.

Și pentru Rapid ar însemna enorm să reușească să evite o deplasare lungă, până în Banat. Asta pentru că programul din acea perioadă este complicat, iar Gâlcă ar avea mai mult timp la dispoziție să își odihnească jucătorii. În weekendul de după partida cu Dumbrăvița, Rapid o va înfrunta pe Universitatea Craiova în Bănie.

ADVERTISEMENT

Dumbrăvița a mai acceptat o dată să joace pe Giulești, deși era gazdă în Cupa României. Ce s-a întâmplat în 2022

Rapid și Dumbrăvița au fost în aceeași grupă din Cupa României Betano și în 2022. Și atunci, formația din liga secundă ar fi trebuit să fie gazdă. Dar oficialii bănățeni au acceptat ca partida să se joace pe Giulești. Dumbrăvița chiar a deschis scorul în acea partidă, iar scorul la pauză a fost 1-1. Rapid a preluat controlul în partea a doua și s-a impus în cele din urmă clar, scor 4-1.

ADVERTISEMENT

Cei de la Dumbrăvița au fost nemulțumiți de arbitrajul partidei disputate în Giulești în 2022. La începutul reprizei secunde, când scorul era 1-1, Dumbrăvița ar fi trebuit să primească o lovitură de pedeapsă după un fault comis de Dussaut. Cristian Moldoveanu, arbitrul de centru, a lăsat jocul să continue. După partidă, Alexandru Albu recunoștea că bănățenii trebuiau să primească penalty: „Recunosc, vreți să vă mint? A fost fault!”.

Alte două situații în care Dumbrăvița a acceptat să joace în deplasare partide care erau programate acasă. A ieșit rău de fiecare dată!

Dumbrăvița a mai acceptat să joace în deplasare meciuri care erau programate acasă în mod normal. S-a întâmplat asta și într-o partidă contra celor de la CFR Cluj, în același sezon 2022-2023. Bănățenii au acceptat să vină în Gruia și au fost învinși categoric, scor 5-0. Neluțu Varga a acceptat atunci să acopere cheltuielile bănățenilor.

ADVERTISEMENT

Dumbrăvița nu s-a calificat anul trecut în grupele Cupei României, după ce a fost eliminată dramatic de Petrolul, în play-off, la lovituri de departajare. Petrolul deschisese scorul prin Tudorie, bănățenii egalaseră prin Modan. Și la acea partidă, Dumbrăvița trebuia să fie gazdă, dar a acceptat să vină să joace la Ploiești.