Dan Șucu, scurt și la obiect! Mesaj din 3 cuvinte al patronului după Dinamo – Rapid 0-2

ADVERTISEMENT

Duminică seară s-a consumat un nou episod al derby-ului Dinamo – Rapid, din care victorioși au fost oaspeții. Ce a spus Dan Șucu după ce echipa lui a câștigat meciul în inferioritate numerică.

Dan Șucu, scurt și la obiect. Ce a spus după Dinamo – Rapid 0-2

Rapid este pe val în acest sezon sub comanda lui Constantin Gâlcă. Giuleștenii au doar o singură înfrângere în 13 etape, iar victoria obținută contra lui Dinamo i-a dus pe locul 2, cu 28 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a avut motive să zâmbească în acest weekend, în ciuda Patronul Rapidului a transmis un mesaj scurt după : „(n.r. dacă este mulțumit după Dinamo – Rapid) Sigur că da”, a spus Dan Șucu.

Noi investiții ale lui Dan Șucu la Rapid

Dan Șucu a investit o sumă impresionantă în Rapid de când se află la conducerea echipei din Giulești (40.000.000 de euro). Acționarul majoritar al formației de lângă podul Grant .

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cât este dispus să mai investească la Rapid) Cât e nevoie. Dacă o să ajung la concluzia că nu pot eu, o să-mi caut parteneri!”, a spus Dan Șucu, printre altele, pentru

ADVERTISEMENT

Patronii din SuperLiga, avertizați de Dan Șucu. Ce mesaj le-a transmis, de fapt

Dan Șucu este cunoscut pentru succesul său în afaceri și pentru loviturile date. Afaceristul român le-a transmis un mesaj important adversarilor săi din SuperLiga în ceea ce privește o schimbare esențială pe care trebuie să o facă dacă vor succes la echipele de club.

„Le-aș sugera tuturor acestor patroni să-și angajeze un director sportiv cu adevărat competent. Nu cred că m-ar asculta, dar asta i-aș sfătui”, a mai spus patronul Rapidului, conform sursei citate.