Dan Șucu, scurt și la obiect! Mesaj din 3 cuvinte al patronului după Dinamo – Rapid 0-2

Duminică seară s-a consumat un nou episod al derby-ului Dinamo – Rapid, din care victorioși au fost oaspeții. Ce a spus Dan Șucu după ce echipa lui a câștigat meciul în inferioritate numerică.
Rapid este pe val în acest sezon sub comanda lui Constantin Gâlcă. Giuleștenii au doar o singură înfrângere în 13 etape, iar victoria obținută contra lui Dinamo i-a dus pe locul 2, cu 28 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoșani.
Dan Șucu a avut motive să zâmbească în acest weekend, în ciuda dezastrului de la Genoa – Parma. Patronul Rapidului a transmis un mesaj scurt după succesul în fața rivalei din Capitală: „(n.r. dacă este mulțumit după Dinamo – Rapid) Sigur că da”, a spus Dan Șucu.
Dan Șucu a investit o sumă impresionantă în Rapid de când se află la conducerea echipei din Giulești (40.000.000 de euro). Acționarul majoritar al formației de lângă podul Grant nu vrea să se oprească aici însă.
„(n.r. – Cât este dispus să mai investească la Rapid) Cât e nevoie. Dacă o să ajung la concluzia că nu pot eu, o să-mi caut parteneri!”, a spus Dan Șucu, printre altele, pentru ZF.ro.
Dan Șucu este cunoscut pentru succesul său în afaceri și pentru loviturile date. Afaceristul român le-a transmis un mesaj important adversarilor săi din SuperLiga în ceea ce privește o schimbare esențială pe care trebuie să o facă dacă vor succes la echipele de club.
„Le-aș sugera tuturor acestor patroni să-și angajeze un director sportiv cu adevărat competent. Nu cred că m-ar asculta, dar asta i-aș sfătui”, a mai spus patronul Rapidului, conform sursei citate.