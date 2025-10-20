Sport

Dan Șucu, scurt și la obiect! Mesaj din 3 cuvinte al patronului după Dinamo – Rapid 0-2

Ce a spus Dan Șucu după ce Rapid a învins cu 2-0 Dinamo duminică seară pe Arena Națională. Mesajul patronului giuleștenilor după marele derby din etapa a 13-a din SuperLiga.
Mihai Dragomir
20.10.2025 | 11:31
Dan Sucu scurt si la obiect Mesaj din 3 cuvinte al patronului dupa Dinamo Rapid 02
Ce a spus Dan Șucu după Dinamo - Rapid 0-2. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Duminică seară s-a consumat un nou episod al derby-ului Dinamo – Rapid, din care victorioși au fost oaspeții. Ce a spus Dan Șucu după ce echipa lui a câștigat meciul în inferioritate numerică.

Dan Șucu, scurt și la obiect. Ce a spus după Dinamo – Rapid 0-2

Rapid este pe val în acest sezon sub comanda lui Constantin Gâlcă. Giuleștenii au doar o singură înfrângere în 13 etape, iar victoria obținută contra lui Dinamo i-a dus pe locul 2, cu 28 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoșani.

Dan Șucu a avut motive să zâmbească în acest weekend, în ciuda dezastrului de la Genoa – Parma. Patronul Rapidului a transmis un mesaj scurt după succesul în fața rivalei din Capitală: „(n.r. dacă este mulțumit după Dinamo – Rapid) Sigur că da”, a spus Dan Șucu.

Noi investiții ale lui Dan Șucu la Rapid

Dan Șucu a investit o sumă impresionantă în Rapid de când se află la conducerea echipei din Giulești (40.000.000 de euro). Acționarul majoritar al formației de lângă podul Grant nu vrea să se oprească aici însă.

„(n.r. – Cât este dispus să mai investească la Rapid) Cât e nevoie. Dacă o să ajung la concluzia că nu pot eu, o să-mi caut parteneri!”, a spus Dan Șucu, printre altele, pentru ZF.ro.

Patronii din SuperLiga, avertizați de Dan Șucu. Ce mesaj le-a transmis, de fapt

Dan Șucu este cunoscut pentru succesul său în afaceri și pentru loviturile date. Afaceristul român le-a transmis un mesaj important adversarilor săi din SuperLiga în ceea ce privește o schimbare esențială pe care trebuie să o facă dacă vor succes la echipele de club.

„Le-aș sugera tuturor acestor patroni să-și angajeze un director sportiv cu adevărat competent. Nu cred că m-ar asculta, dar asta i-aș sfătui”, a mai spus patronul Rapidului, conform sursei citate.

