Dan Șucu și-a trimis oamenii la Dinamo – U Cluj! Transfer surpriză pentru Genoa!

În această seară, Dinamo București va primi vizita Universității Cluj pe Arena Națională. Din informațiile FANATIK, mai mulți scouteri vor fi prezenți la meciul de sâmbătă seara pentru a-l monitoriza pe Andrei Coubiș, fundașul central al echipei lui Cristiano Bergodi, care a impresionat în puținele meciuri pe care le-a jucat în Superliga.

Scouteri din Seria A la Dinamo – U Cluj. Andrei Coubiș, monitorizat de echipa lui Dan Șucu!

U Cluj a dat o lovitură de proporții în această iarnă. Oficialii clubului au fost extrem de inspirați: l-au adus pe Andrei Coubiș de la Sampdoria sub formă de împrumut, iar în contract au adăugat și o clauză de transfer definitiv de doar 125.000 de euro pentru stopperul format la AC Milan.

În urma evoluțiilor foarte bune din Superliga României, a primit și o convocare la echipa națională, iar în amicalul din martie cu Slovacia, de la Bratislava, și-a făcut debutul la prima reprezentativă.

Din informațiile FANATIK, la meciul cu Dinamo de sâmbătă seara vor fi prezenți scouteri de la două echipe importante din Serie A, Sassuolo și Genoa, club patronat de Dan Șucu. Cele două formații monitorizează situația lui Andrei Coubiș,

Clauza infimă pe care trebuie să o plătească U Cluj pentru transferul definitiv al lui Andrei Coubiș

Ardelenii trebuie să plătească doar 125.000 de euro în vară pentru transferul definitiv al lui Coubiș de la Sampdoria, lucru pe care, cel mai probabil, îl vor face. Fundașul central este unul dintre cei mai promițători jucători din fotbalul românesc, deși nu jucase niciun meci la seniori înainte de sosirea în România.

„Cred că este un jucător promițător, cu calități, care a parcurs toate etapele. A fost convocat în vară la prima echipă a lui Milan, a jucat două meciuri pentru echipa mare, într-un turneu. Arată foarte bine și acesta a fost motivul pentru care Mircea Lucescu a decis să-l convoace. Sperăm să aibă evoluții cât mai bune pentru el și pentru cariera lui, să ajungă cât mai departe și să profităm și noi de acest lucru. Sperăm să avem posibilitatea să-l ținem cât mai mult la clubul nostru”, spunea Radu Constantea, președintele clubului de pe Someș, despre Andrei Coubiș, conform .