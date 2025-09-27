Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dan Şucu şi Victor Angelescu, luaţi în colimator de fanii Rapidului: “Mai trebuiau două transferuri! De aia eşti patron, să bagi bani”

Gigi Corsicanu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre investițiile pe care Dan Șucu și Victor Angelescu ar trebui să le facă pentru a îmbunătăți lotul Rapidului.
Bogdan Mariș
27.09.2025 | 15:15
Dan Sucu si Victor Angelescu luati in colimator de fanii Rapidului Mai trebuiau doua transferuri De aia esti patron sa bagi bani
Gigi Corsicanu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre investițiile pe care Dan Șucu și Victor Angelescu ar trebui să le facă pentru a îmbunătăți lotul Rapidului.

Deși Rapid are un start pozitiv de sezon în Superligă, lotul condus de Costel Gâlcă are nevoie în continuare de întăriri. Gigi Corsicanu a scos în evidență acest aspect la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, iar acesta a afirmat că patronii clubului trebuie să investească în mai multe mutări.

Dan Şucu şi Victor Angelescu, luaţi în colimator de Gigi Corsicanu

Gigi Corsicanu a afirmat că lotul Rapidului are nevoie în continuare de întăriri, în special în compartimentul ofensiv. „În mod normal, trebuiau să se mai facă măcar două transferuri, cum a cerut și Costel Gâlcă, un mijlocaș de creație și un atacant.

Dar nu mai sunt jucători cu profilul respectiv, cum erau Dănuț Lupu, Aliuță, Sânmărtean. Mie îmi place foarte mult Nistor, l-aș lua și acum pe Nistor la Rapid. Un jucător cu mintea limpede, care poate să ofere pasa decisivă, noi nu avem acolo.

Nu sunt eu în măsură să spun aceste lucruri, doar îmi dau cu părerea ca și suporter. Și un atacant mai trebuia. Toată lumea își dorea aceste lucruri”, a afirmat fostul lider al galeriei din Giulești la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

„Când ești patron la Rapid, trebuie să îți asumi”

Gigi Corsicanu a scos în evidență faptul că Rapid are șanse reale la titlu în acest sezon, în special în contextul în care primele două clasate din stagiunea precedentă, FCSB și CFR Cluj, se află momentan în a doua jumătate a clasamentului. „Ar fi normal să se facă niște eforturi pentru că avem o oportunitate, mai ales că echipele cele mai puternice, CFR și FCSB, sunt acum în derivă.

Am putea să profităm și noi de această situație, să mai facem două transferuri. (n.r. să pompeze domnul Șucu, să umble la portofel) Da, bineînțeles, e patron la Rapid. Când ești patron la Rapid, trebuie să îți asumi asta”, a declarat acesta în exclusivitate pentru FANATIK. Gigi Corsicanu a vorbit în cadrul emisiunii și despre posibila revenire a lui Bocciu la meciurile Rapidului.

Gigi Corsicanu INTERVINE în CONFLICTUL dintre Alex Dobre și galeria Rapidului. ATAC la conducere

