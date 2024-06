Dan Șucu și Viorel Moldovan, prezenți în tribune la Belgia – România! Cum s-au fotografiat șefii de la Rapid. Foto

Dan Șucu și Viorel Moldovan nu ratează niciun meci al naționalei României de la EURO 2024. După ce , acționarul majoritar și președintele Rapidului au făcut deplasarea la Koln pentru duelul cu Belgia.

Dan Șucu și Viorel Moldovan, prezenți în tribune la Belgia – România! Cum s-au fotografiat șefii de la Rapid

Dan Șucu și Viorel Moldovan sunt doi dintre suporterii speciali ai naționalei României la EURO 2024. Acționarul majoritar din Giulești și urmăresc pe viu bătăliile duse de „tricolori” în Germania.

ADVERTISEMENT

După ce au fost prezenți în tribunele Allianz Arena, din Munchen, martori la victoria istorică împotriva Ucrainei (3-0), Dan Șucu și Viorel Moldovan au mers la Koln pentru a urmări duelul cu Belgia, la finalul căruia „tricolorii” ar putea sărbători calificarea în „optimi”.

Dan Șucu și Viorel Moldovan s-au fotografiat împreună, iar imaginea a fost încărcată pe rețelele de socializare ale Rapidului. „Hai România!”, a fost anunțul făcut de clubul alb-vișiniu.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a plecat cu avionul privat la EURO 2024

Dan Șucu a plecat în Germania cu o aeronavă Gulfstream de 12 locuri pe care a cumpărat-o recent alături de alți doi oameni de afaceri. Aeronava oferă condiții de lux pentru maximum 10 persoane. Prețul de achiziționare al unei astfel de aeronave este de aproximativ 8 milioane de dolari.

Pe lângă Viorel Moldovan, Dan Șucu este însoțit în Germania de soția sa, Diana, dar și de cei doi băieți ai lor. Nu este prima oară când Dan Șucu zboară cu aeronava Gulfstream. În sezonul precedent, acționarul majoritar al Rapidului a zburat la Cluj-Napoca pentru meciul alb-vișiniilor cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

După România – Ucraina 3-0, Viorel Moldovan a povestit în exclusivitate la FANATIK LA EURO cum s-a simțit din tribune victoria naționalei lui Edi Iordănescu. Naționala României a obținut cea mai clară victorie din istoria turneelor finale.

„Demult n-am mai trăit un asemenea meci”

“Nu am cuvinte. Sunt plăcut surprins de ceea ce am văzut. Acum am aterizat, am văzut live evoluţia tricolorilor, care a fost minunată. Demult n-am mai trăit un asemenea meci. Chapeau în faţa jucătorilor.

ADVERTISEMENT

O victorie extraordinară. Dacă înainte de meci mă gândeam că nu vom pierde şi eram mulţumiţi şi cu un rezultat de egalitate, ţinând cont şi de valoarea ucrainenilor… la 3-0 ce mai putem spune?

Să începi într-o asemenea manieră un turneu final, să câştigi meciul de debut împotriva unui adversar extraordinar este fantastic. Nu cred că se aştepta cineva să câştigi cu 3-0 în faţa Ucrainei.

Cred că eram cu toţii mulţumiţi dacă naţionala noastră debuta cu un rezultat de egalitate, dar uite că am reuşit să câştigăm. Chiar şi Slovacia să producă cealaltă surpriză, în faţa Belgiei”, declarat Viorel Moldovan, la FANATIK LA EURO.