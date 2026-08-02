Dan Șucu sparge banca! Transfer istoric la Rapid! Se egalează recordul lui George Copos

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Rapid caută în aceste zile să se întărească în compartimentul ofensiv prin aducerea unui atacant văzut drept peste nivelul existent în prezent în SuperLiga. Este vorba despre Kwaku Karikari (24 de ani), ghanez aflat în prezent sub contract cu sârbii de la Zeleznicar Pancevo, cotat în acest moment de Transfermarkt la două milioane de euro.

Dan Șucu face cel mai scump transfer de când a venit la Rapid

Despre el se spune că ar fi fost dorit în trecutul apropiat și de Dinamo, dar în cele din urmă mutarea a picat deoarece „câinii” nu i-au putut satisface pretențiile financiare la acel moment. Întrebat în legătură cu această chestiune,

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Mai exact, giuleștenii s-ar fi înțeles deja în principiu cu fotbalistul în ceea ce privește contractul său și astfel ar mai fi nevoie să ajungă la un acord doar cu oficialii clubului din Serbia vizavi de suma de transfer. Potrivit , cei de la Zeleznicar Pancevo ar solicita 1.5 milioane de euro în schimbul lui Karikari.

Iar rapidiștii ar încerca o variantă în care să achite acum o sumă ceva mai mică pentru un împrumut pe un sezon, cu opțiune de transfer definitiv în vara anului viitor, și abia atunci să se plătească și restul banilor, bineînțeles în cazul în care acea clauză va fi activată. Astfel, în cazul în care se va ajunge în cele din urmă aici, ar fi vorba despre cel mai scump transfer făcut de Dan Șucu la Rapid în ultimii ani, mai exact de la aducerea lui Ermal Krasniqi de la CFR Cluj în ianuarie 2024 în schimbul sumei de un milion de euro.

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Dan Șucu îl poate egala astfel la Rapid din acest punct de vedere pe George Copos

De fapt, mai mult decât atât, ar fi vorba chiar despre cel mai scump transfer realizat de giuleșteni per total de când a venit la echipă Șucu. În plus, s-ar egala chiar recordul istoric al clubului din acest punct de vedere, deținut în prezent în continuare de transferurile lui Juliano Spadacio și Ionuț Mazilu, ambele realizate în „era George Copos”.

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Revenind, în ceea ce privește salariul lui Karikari la Rapid, conform sursei citate anterior ar fi vorba despre 30.000 de euro pe lună, plus bonusuri de performanță mai mult decât semnificative, mai mari decât cele ale jucătorilor importanți din prezent de la echipă, inclusiv Olimpiu Moruțan. Ca o comparație, recent, când s-a pus problema unei reveniri a lui Rareș Ilie în Giulești, pe un salariu mai mic comparativ cu cel pregătit acum pentru atacantul ghanez, oficialii rapidiști au refuzat această variantă,