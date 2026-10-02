Dan Șucu, spectator de lux la Rapid – Genoa! Noul sponsor din Giulești e și el prezent

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Dan Șucu și-a făcut apariția pe Stadionul Giulești la meciul amical între echipele pe care le deține Rapid și Genoa. Omul de afaceri a venit însoțit de soția sa, Diana.

Dan Șucu, în tribune la Rapid – Genoa

Jocul de verificare între Rapid și Genoa este un motiv de mândrie pentru Dan Șucu. În ziua meciului, fondatorul Mobexpert i-a făcut lui Daniele De Rossi turul bazei de pregătire pe care a construit-o. Investiția l-a surprins pe antrenorul italian, care s-a declarat impresionat de realizările patronului său de la Genoa.

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Dan Șucu și-a făcut apariția și la meci. Reporterul FANATIK l-a surprins pe omul de afaceri în loja sa, alături de soția sa, Diana, și Robert Niță. La scurt timp a apărut și , alături de Victor Angelescu și Marius Bilașco.

Soții Șucu, în lacrimi la ultimul meci pe Giulești

Ultima oară când au participat pe Giulești, după o pauză de patru luni, soții Șucu au avut un motiv excesiv de bucurie. Pe 18 septembrie, la meciul dintre Rapid și FC Argeș, Andrei Șucu a fost introdus pe teren în minutele de prelungire.

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Puștiul de 17 ani i-a răsplătit încrederea lui Daniel Pancu, iar 30 de secunde mai târziu a marcat pentru 3-1. A fost prima reușită pentru clubul din Giulești, moment care a fost trăit la intensitate de Dan și Diana Șucu. .

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„Doamna a început să plângă imediat după gol şi ne-a spus acolo după îmbrăţişarea devenită celebră: ‘Eram siguri că vom reuşi cu Andrei şi sunt tare mândră de el’. Chiar dacă domnul Şucu pare un tip mai dur, mai calculat, avea lacrimi în ochi.

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E singura dată când l-am văzut aşa. I-au tremurat mâinile. Dan, băiatul cel mare, era puţin mai în faţă şi când ne-am îmbrăţişat acolo spunea: ‘Tata, nu îmi vine să cred! Uite ce gol a dat, au meritat toate sacrificiile’. Au fost momente frumoase”, a spus Robert Niţă la FANATIK SUPERLIGA.