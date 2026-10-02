Sport

Dan Șucu, spectator de lux la Rapid – Genoa! Noul sponsor din Giulești e și el prezent

Dan Șucu, acționarul principal de la Rapid și Genoa, prezent pe Giulești la meciul amical dintre echipele pe care le deține. A glumit cu noul sponsor din Giulești
Bogdan Ciutacu, Mihnea Ștefan
02.10.2026 | 18:54
Dan Sucu spectator de lux la Rapid Genoa Noul sponsor din Giulesti e si el prezent
SPECIAL FANATIK
Dan Șucu, prezent la Rapid Genoa alături de Jean Valvis, noul sponsor din Giulești Foto: Fanatik
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Dan Șucu și-a făcut apariția pe Stadionul Giulești la meciul amical între echipele pe care le deține Rapid și Genoa. Omul de afaceri a venit însoțit de soția sa, Diana.

Dan Șucu, în tribune la Rapid – Genoa

Jocul de verificare între Rapid și Genoa este un motiv de mândrie pentru Dan Șucu. În ziua meciului, fondatorul Mobexpert i-a făcut lui Daniele De Rossi turul bazei de pregătire pe care a construit-o. Investiția l-a surprins pe antrenorul italian, care s-a declarat impresionat de realizările patronului său de la Genoa.

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Dan Șucu și-a făcut apariția și la meci. Reporterul FANATIK l-a surprins pe omul de afaceri în loja sa, alături de soția sa, Diana, și Robert Niță. La scurt timp a apărut și Jean Valvis, creatorul Aqua Carpatica, și noul sponsor din Giulești, alături de Victor Angelescu și Marius Bilașco.

Soții Șucu, în lacrimi la ultimul meci pe Giulești

Ultima oară când au participat pe Giulești, după o pauză de patru luni, soții Șucu au avut un motiv excesiv de bucurie. Pe 18 septembrie, la meciul dintre Rapid și FC Argeș, Andrei Șucu a fost introdus pe teren în minutele de prelungire.

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Puștiul de 17 ani i-a răsplătit încrederea lui Daniel Pancu, iar 30 de secunde mai târziu a marcat pentru 3-1. A fost prima reușită pentru clubul din Giulești, moment care a fost trăit la intensitate de Dan și Diana Șucu. Aceștia au fost surprinși în tribune, cu lacrimi în ochi, după ce fiul lor a înscris.

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„Doamna a început să plângă imediat după gol şi ne-a spus acolo după îmbrăţişarea devenită celebră: ‘Eram siguri că vom reuşi cu Andrei şi sunt tare mândră de el’. Chiar dacă domnul Şucu pare un tip mai dur, mai calculat, avea lacrimi în ochi.

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E singura dată când l-am văzut aşa. I-au tremurat mâinile. Dan, băiatul cel mare, era puţin mai în faţă şi când ne-am îmbrăţişat acolo spunea: ‘Tata, nu îmi vine să cred! Uite ce gol a dat, au meritat toate sacrificiile’. Au fost momente frumoase”, a spus Robert Niţă la FANATIK SUPERLIGA.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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