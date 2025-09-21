Sport

Dan Șucu, stană de piatră după Rapid – FC Hermannstadt 1-2. Cum a fost surprins patronul după primul eșec din SuperLiga. Foto

Dan Șucu a fost prezent la meciul Rapid - FC Hermannstadt, scor 1-2, iar omul de afaceri a trecut foarte repede de la extaz la agonie.
Bogdan Ciutacu
21.09.2025 | 23:22
Dan Sucu stana de piatra dupa Rapid FC Hermannstadt 12 Cum a fost surprins patronul dupa primul esec din SuperLiga Foto
2 poze
Vezi galeria
Dan Șucu, dărâmat după înfrângerea din partida Rapid - FC Hermannstadt 1-2. Sursă foto: Fanatik

Giuleștenii au suferit prima înfrângere din actualul sezon al SuperLigii la partida Rapid – FC Hermannstadt, scor 1-2, iar lui Dan Șucu nu i-a venit să creadă cum a decurs jocul din Giulești.

Dan Șucu, uluit de înfrângerea din Rapid – FC Hermannstadt 1-2

Dacă după o oră de joc se bucura la tribuna oficială a stadionului din Giulești după ce Alex Dobre deschidea scorul în întâlnirea din etapa a 10-a, finalul jocului l-a găsit dezamăgit pe patronul Dan Șucu.

Golul fantastic marcat de Sergiu Buș și reușita lui Adrian Chițu din minutele de prelungire i-au schimbat starea de spirit patronului giuleștenilor, iar ultimul fluier al arbitrului Adrian Cojocaru l-a găsit prăbușit în scaun.

Extrem de dezamăgit de eșecul dramatic, Dan Șucu a rămas stană de piatră câteva zeci de minute în lojă. La un moment dat, el a butonat telefonul mobil, în timp ce stadionul aproape se golise. Patronul ”alb-vișiniilor” a plecat la aproximativ o jumătate de oră după încheierea jocului.

Prezență fabuloasă în Giulești

Rapid a fost susținută de peste 10.000 de suporteri la meciul cu FC Hermannstadt. Printre aceștia s-a aflat și frumoasa Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu atrăgând multe priviri în Giulești.

Vedeta de televiziune este o prezență constantă la partidele ”alb-vișiniilor”, deoarece fiul ei și al fostului atacant de la Dinamo, David Niculescu, fiind legitimat la formația patronată de Dan Șucu. De această dată, ea a urmărit jocul împreună cu soția lui Cristi Manea.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
