Dan Șucu, stană de piatră după Rapid – FC Hermannstadt 1-2. Cum a fost surprins patronul după primul eșec din SuperLiga. Foto

la partida Rapid – FC Hermannstadt, scor 1-2, iar lui Dan Șucu nu i-a venit să creadă cum a decurs jocul din Giulești.

Dan Șucu, uluit de înfrângerea din Rapid – FC Hermannstadt 1-2

Dacă după o oră de joc se bucura la tribuna oficială a stadionului din Giulești după ce Alex Dobre deschidea scorul în întâlnirea din etapa a 10-a, finalul jocului l-a găsit dezamăgit pe patronul Dan Șucu.

Golul fantastic marcat de Sergiu Buș și reușita lui Adrian Chițu din minutele de prelungire i-au schimbat starea de spirit patronului giuleștenilor, iar ultimul fluier al arbitrului Adrian Cojocaru l-a găsit prăbușit în scaun.

Extrem de dezamăgit de eșecul dramatic, Dan Șucu a rămas stană de piatră câteva zeci de minute în lojă. La un moment dat, el a butonat telefonul mobil, în timp ce stadionul aproape se golise. Patronul ”alb-vișiniilor” a plecat la aproximativ o jumătate de oră după încheierea jocului.

Prezență fabuloasă în Giulești

Rapid a fost susținută de peste 10.000 de suporteri la meciul cu FC Hermannstadt. , fosta soție a lui Claudiu Niculescu atrăgând multe priviri în Giulești.

Vedeta de televiziune este o prezență constantă la partidele ”alb-vișiniilor”, deoarece fiul ei și al fostului atacant de la Dinamo, David Niculescu, fiind legitimat la formația patronată de Dan Șucu. De această dată, ea a urmărit jocul împreună cu soția lui Cristi Manea.