Dan Șucu surprinde într-un interviu oferit în Italia: „Erorile făcute la Rapid mă ajută. Greșeala mă costă aici de 10 ori mai mult”

Dan Șucu a făcut mai multe dezvăluiri despre colaborarea dintre Genoa și Rapid într-un interviu oferit în presa italiană. Omul de afaceri a dezvăluit și de ce erorile făcute la Rapid îl ajută.
Bogdan Mariș
10.12.2025 | 21:43
Dan Șucu a afirmat că erorile făcute la Rapid l-au ajutat în activitatea de la Genoa. FOTO: Hepta
Dan Șucu a împlinit un an la conducerea clubului Genoa, iar în cadrul vizitei desfășurate în această perioadă în Italia a oferit și un interviu. Omul de afaceri a vorbit și despre situația din Giulești în cadrul dialogului cu jurnaliștii italieni, afirmând că pregătește mutări importante pe axa Rapid – Genoa.

Dan Șucu a analizat situația de la Rapid în presa din Italia

Patronul cluburilor Rapid și Genoa a analizat situația grupării din Superliga României, care este lider după 19 etape. „Obiectivul Rapidului este calificarea în cupele europene. Fanii sunt foarte înflăcărați, la fel ca și cei de la Genoa. Au fost multe probleme la Rapid în trecut, dar acum nu mai avem nicio datorie.

Ultimul titlu a fost câștigat în urmă cu 22 de ani, iar acum încercăm să insuflăm o mentalitate de învingători. Fotbalul românesc crește cu repeziciune și devine mai competitiv. Audiența din ultimii trei ani, atât de pe stadioane, cât și de la TV, a crescut cu 20% pe sezon”, a declarat Dan Șucu, conform Il Secolo XIX.

Dan Șucu, dezvăluiri despre colaborarea Rapid – Genoa

Acesta a dezvăluit mai apoi și ce va urma din punct de vedere al colaborării dintre cele două clubului: „Sinergia dintre Genoa și Rapid va crește și ea. Vor fi inclusiv schimburi de jucători, iar asta va ajuta. Cei doi directori sportivi comunică în mod constant, iar la Rapid am investit masiv în infrastructura pentru academie, în cea pentru prima echipă, dar și în proiecte de responsabilitate socială pentru a le permite tinerilor români să practice sport.

Trebuie să dai înapoi ceea ce primești”, a spus Dan Șucu. Până în acest moment, s-au efectuat trei mutări între Rapid și Genoa. Atacantul David Ankeye a fost împrumutat în Giulești de formația italiană la începutul anului 2025, însă a dezamăgit și a revenit în vară la Genoa. Apoi, s-a produs un schimb de portari între cele două echipe: Benjamin Siegrist a ajuns la Genoa, iar Franz Stolz la Rapid, ambii sub formă de împrumut până în vara anului 2026.

Dan Șucu, afirmație surprinzătoare despre Rapid

Dan Șucu a făcut și o declarație surprinzătoare, afirmând că greșelile făcute la Rapid l-au ajutat după ce a preluat clubul Genoa: „Erorile făcute la Rapid mă ajută să fac mai puține la Genoa. Și este un noroc, pentru că erorile făcute aici mă costă de 10 ori mai mult decât cele făcute in România”.

