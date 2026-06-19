Sport

Dan Șucu, transfer de la AS Roma: „Reprezintă ambiția noastră de a progresa!”

Dan Șucu a transferat un jucător direct de la AS Roma. Genoa și-a propus obiective mărețe în sezonul viitor, astfel că a adus un fotbalist cu o cotă bună de piață.
Iulian Stoica
19.06.2026 | 12:45
Dan Sucu transfer de la AS Roma Reprezinta ambitia noastra de a progresa
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Dan Șucu, transfer de la AS Roma. Foto: Colaj Fanatik
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Dan Șucu este printre puținii patroni din fotbal care se poate lăuda că este acționar majoritar la două cluburi cu tradiție: Rapid și Genoa. Cum Serie A este mult mai tare decât SuperLiga, omul de afaceri a făcut o mutare interesantă direct de la AS Roma, una dintre cel mai mari formații din Italia.

Dan Șucu, transfer de la AS Roma

Genoa a dezvăluit, prin intermediul unui comunicat de presă, că Tommaso Baldanzi va evolua în tricoul „Rossoblu” în sezonul ce bate la ușă. Născut în 2003, mijlocașul vine de la AS Roma, după ce în stagiunea precedentă a evoluat tot la clubul patronat de Dan Șucu, însă sub formă de împrumut.

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„Genoa CFC anunță că a finalizat, alături de AS Roma, revenirea lui Tommaso Baldanzi. Transferul a fost realizat sub formă de împrumut cu obligație de cumpărare. Mijlocașul născut în 2003, care sosise sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare de la „Giallorossi” în timpul ferestrei de transferuri din iarnă, s-a dovedit a fi o piesă importantă în jocul ofensiv al echipei și în momentele cheie din a doua jumătate a sezonului, adunând 8 apariții și 2 pase de gol în tricoul „Rossoblu”. Tommaso va fi un pilon important pentru „Il Grifone” în sezonul 2026/2027”, s-a arătat în comunicatul oferit de Genoa.

Ce a declarat Tommaso Baldanzi

Diego Lopez, președintele clubului, a declarat următoarele: „Echipele competitive care își doresc să progreseze au în componență jucători de calitate, care cunosc campionatul în care evoluează. Tommaso reprezintă ambiția noastră de a deveni mai buni de la sezon la sezon”.

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Tommaso Baldanzi s-a arătat încântat de mutarea făcută în cariera sa: „Sunt extrem de fericit să pot continua această aventură în tricoul lui Genoa — abia aștept să revin pe teren în aceste culori. Simt că am multe de oferit și știu că mai am multe de demonstrat fanilor rossoblù, care m-au făcut să mă simt ca acasă încă din prima mea zi aici, la Genova. Mi-am dat seama că mă aflu în mediul perfect pentru dezvoltarea mea, într-o armonie și sinergie constantă cu suporterii, antrenorul și conducerea. Sunt mândru să fac parte din această familie”.

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Cine este Tommaso Baldanzi, jucătorul transferat de Dan Șucu la Genoa

Tommaso Baldanzi este un produs al Academiei Empoli. În 2024, mijlocașul semna un contract cu AS Roma, formația din Capitală plătind nu mai puțin de 11.5 milioane de euro în schimbul serviciilor sale. Mutarea la Genoa s-a produs în ianuarie 2026, inițial sub formă de împrumut, însă „Grifonii” vor activa clauza de cumpărare definitivă.

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  • 8,5 milioane de euro este cota lui Tommaso Baldanzi
  • 8 meciuri și două pase decisive a adunat mijlocașul la Genoa
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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