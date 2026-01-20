Dan Șucu, transfer de la echipa care a trăit un adevărat coșmar cu FCSB pe Arena Națională în Europa League!

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a realizat un transfer de răsunet la Genoa. „Grifonii” adus gratis un portar cu opt meciuri jucate de-a lungul carierei de până acum la naționala Olandei. Este vorba despre Justin Bijlow de la Feyenoord, în vârstă de 27 de ani.

Dan Șucu l-a adus la Genoa pe Justin Bijlow de la Feyenoord, fosta adversară a FCSB-ului din Europa League

El a fost crescut de clubul din Rotterdam, iar până acum a evoluat doar pentru echipa din Eredivisie. Bijlow a fost rezervă la finalul anului trecut la meciul pierdut de olandezi pe Arena Națională cu FCSB în faza principală din Europa League, scor 3-4. Atunci, în poarta lui Feyenoord s-a aflat Wellenreuther.

ADVERTISEMENT

Batavii au condus în acea partidă cu 3-1 încă din minutul 51, dar au fost egalați în minutul 87 de Mamadou Thiam. În prelungiri, mai exact în minutul 90+5, Florin Tănase a marcat pentru FCSB și a stabilit scorul final, 4-3 pentru campioana României, o revenire de senzație pusă în scenă atunci de echipa antrenată de Elias Charalambous.

„Genoa CFC informează că a realizat transferul definitiv al portarului Justin Bijlow de la Feyenoord Rotterdam.

ADVERTISEMENT

Născut la Rotterdam pe 22/01/1998, Bijlow a crescut la nivel de juniori chiar la Feyenoord, acumulând peste 150 de meciuri la prima echipă, cu experiență în Champions, Europa și Conference League.

ADVERTISEMENT

În carieră a câștigat 7 trofee naționale la nivel de club, fiind convocat constant la naționalele de tineret până la debutul în naționala de seniori, la care a adunat 8 meciuri. Alături de „portocala mecanică” a fost prezent inclusiv la Cupa Mondială din 2022 și Campionatul European din 2024.

Bine ai venit la Genoa, Justin!”, au informat cei de la Genoa prin intermediul

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu a plecat de la Genoa

Clubul din Serie A patronat de Dan Șucu a punctat recent și la capitolul plecări. Internaționalul român Nicolae Stanciu și-a reziliat contractul cu echipa de pe „Luigi Ferraris” și

„E jucător liber și cred că nici pretențiile nu ar fi chiar atât de… Am discutat cu el și pretențiile nu sunt exagerat de mari, dar dacă nu interesează… (n.r. Pe unde erau pretențiile?) În niciun caz contractul pe care îl avea în Italia. Când vorbim despre jucători, și în Italia când spui că ia un milion, ia de fapt 500.000, că restul trebuie să plătești impozit.

(…) Nu e problema mea, dar sunt cu un anumit regret că Stanciu nu poate fi adus la o echipă din România. Până la urmă ce ai face? Ai face următoarea înțelegere: mai sunt 20 de etape până în vară, dacă merge treaba bine și corespunzi, asta e diferența. Sunt multe lucruri de negociat, dar dacă nimeni nu e interesat de el. ce vorbim?”,