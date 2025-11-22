Dan Șucu transferă din La Liga: “Se potrivește perfect!”. Fundașul intrat pe radarul lui Genoa

După 11 partide, Genoa este pe locul 18, care o trimite în Serie B. Dan Șucu nu concepe, însă, ca echipa să părăsească elita fotbalului italian, iar în iarnă pregătește o campanie de transferuri care să ajute clubul să-și îndeplinească principalul obiectiv, evitarea retrogradării. Un jucător cu profil defensiv reprezintă principala țintă pentru “grifoni”.
Potrivit publicației spaniole Marca, Nemanja Gudelj, în vârstă de 34 de ani, de la Sevilla, reprezintă o țintă pentru Genoa. Clubul lui Dan Șucu caută experiență pentru a-și întări lotul, iar sârbul, al cărui contract cu andaluzii expiră în vara anului 2026, ar fi varianta perfectă.
“Genoa își dorește jucători cu personalități puternice, iar Gudelj se potrivește perfect”, a explicat Matteo Moretto, expert în La Liga și Serie A și una dintre cele mai prolifice și mai bune surse de pe piața transferurilor.
Se pare că transferul a fost inițiat de spaniolul Diego Lopez, noul director sportiv al “grifonilor”. Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de, Nemanja Gudelj este cotat la 3 milioane de euro. Sârbul, care are o înălțime de 1,87 metri, este legitimat la Sevilla din 2019.
În 235 de partide, a marcat nouă goluri și a reușit trei assist-uri. Postul lui de bază este cel de mijlocaș defensiv, dar poate evolua și ca fundaș central.
În vară, Genoa a încasat 52 de milioane de euro din transferuri. A legitimat șapte jucători, însă nu a achitat niciun ban în schimbul lor, ceea ce a atras furia fanilor, dar și criticile jurnaliștilor din Peninsulă.
Jucători cedați de Genoa:
Genoa l-a mai vândut și pe fundașul Federico Valietti (26 de ani), la Trapani, în Serie C, cu doar 500 de euro.