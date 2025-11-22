Sport

Dan Șucu transferă din La Liga: “Se potrivește perfect!”. Fundașul intrat pe radarul lui Genoa

Genoa are ca obiectiv evitarea retrogradării, iar clubul lui Dan Șucu și-a stabilit, deja, prioritățile pentru perioada de mercato din iarnă. Ce fundaș din La Liga a intrat în vizorul “grifonilor”.
Răzvan Scarlat
22.11.2025 | 15:06
Dan Sucu transfera din La Liga Se potriveste perfect Fundasul intrat pe radarul lui Genoa
ULTIMA ORĂ
Dan Șucu are emoții cu Genoa privind prezența în Serie A și în sezonul viitor. Sursa foto: @GenoaCFC
ADVERTISEMENT

După 11 partide, Genoa este pe locul 18, care o trimite în Serie B. Dan Șucu nu concepe, însă, ca echipa să părăsească elita fotbalului italian, iar în iarnă pregătește o campanie de transferuri care să ajute clubul să-și îndeplinească principalul obiectiv, evitarea retrogradării. Un jucător cu profil defensiv reprezintă principala țintă pentru “grifoni”.

Ce fotbalist de la Sevilla vrea să transfere Genoa

Potrivit publicației spaniole Marca, Nemanja Gudelj, în vârstă de 34 de ani, de la Sevilla, reprezintă o țintă pentru Genoa. Clubul lui Dan Șucu caută experiență pentru a-și întări lotul, iar sârbul, al cărui contract cu andaluzii expiră în vara anului 2026, ar fi varianta perfectă.

ADVERTISEMENT

Genoa își dorește jucători cu personalități puternice, iar Gudelj se potrivește perfect”, a explicat Matteo Moretto, expert în La Liga și Serie A și una dintre cele mai prolifice și mai bune surse de pe piața transferurilor.

Ce cotă de piață are fotbalistul dorit de Dan Șucu

Se pare că transferul a fost inițiat de spaniolul Diego Lopez, noul director sportiv al “grifonilor”. Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de, Nemanja Gudelj este cotat la 3 milioane de euro. Sârbul, care are o înălțime de 1,87 metri, este legitimat la Sevilla din 2019.

ADVERTISEMENT
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Digi24.ro
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri

În 235 de partide, a marcat nouă goluri și a reușit trei assist-uri. Postul lui de bază este cel de mijlocaș defensiv, dar poate evolua și ca fundaș central.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Digisport.ro
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut

Câți bani a încasat Genoa din transferuri, în vară

În vară, Genoa a încasat 52 de milioane de euro din transferuri. A legitimat șapte jucători, însă nu a achitat niciun ban în schimbul lor, ceea ce a atras furia fanilor, dar și criticile jurnaliștilor din Peninsulă.

Jucători cedați de Genoa:

ADVERTISEMENT
  • Koni de Winter (23 de ani, fundaș) – la Milan, pentru 20 de milioane de euro
  • Honest Ahanor (17 ani, fundaș) – la Atalanta, pentru 17 milioane de euro
  • Albert Gudmundsson (28 de ani, atacant) – la Fiorentina, pentru 13 milioane de euro
  • Mattia Bani (31 de ani, fundaș) – la Palermo, pentru 1,5 milioane de euro
  • Alan Matturo (20 de ani, fundaș) – la Levante, sub formă de împrumut, pentru 500.000 de euro

Genoa l-a mai vândut și pe fundașul Federico Valietti (26 de ani), la Trapani, în Serie C, cu doar 500 de euro.

Amenințat cu moartea, starul din Premier League a plătit 35.000 de euro pentru...
Fanatik
Amenințat cu moartea, starul din Premier League a plătit 35.000 de euro pentru un câine de pază.
Liga 2, live video etapa 14. Corvinul, lider autoritar după victoria de la...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 14. Corvinul, lider autoritar după victoria de la Slatina. Cum arată clasamentul
Gigi Becali a început revoluția la FCSB! Cum arată primul 11 la meciul...
Fanatik
Gigi Becali a început revoluția la FCSB! Cum arată primul 11 la meciul cu Petrolul. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Intâlnire între David Popovici și Mircea Lucescu: 'Modele care ridică standardele sportului românesc'
iamsport.ro
Intâlnire între David Popovici și Mircea Lucescu: 'Modele care ridică standardele sportului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!