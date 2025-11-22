Dan Șucu transferă din La Liga: “Se potrivește perfect!”. Fundașul intrat pe radarul lui Genoa

ADVERTISEMENT

După 11 partide, Genoa este pe locul 18, care o trimite în Serie B. Dan Șucu nu concepe, însă, ca echipa să părăsească elita fotbalului italian, iar în iarnă pregătește o campanie de transferuri care să ajute clubul să-și îndeplinească principalul obiectiv, evitarea retrogradării. Un jucător cu profil defensiv reprezintă principala țintă pentru “grifoni”.

Ce fotbalist de la Sevilla vrea să transfere Genoa

Potrivit publicației spaniole , Nemanja Gudelj, în vârstă de 34 de ani, de la Sevilla, reprezintă o țintă pentru Genoa. Clubul lui Dan Șucu caută experiență pentru a-și întări lotul, iar sârbul, al cărui contract cu andaluzii expiră în vara anului 2026, ar fi varianta perfectă.

ADVERTISEMENT

“Genoa își dorește jucători cu personalități puternice, iar Gudelj se potrivește perfect”, a explicat Matteo Moretto, expert în La Liga și Serie A și una dintre cele mai prolifice și mai bune surse de pe piața transferurilor.

Ce cotă de piață are fotbalistul dorit de Dan Șucu

Se pare că transferul a fost inițiat de . Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de, Nemanja Gudelj este cotat la 3 milioane de euro. Sârbul, care are o înălțime de 1,87 metri, este legitimat la Sevilla din 2019.

ADVERTISEMENT

În 235 de partide, a marcat nouă goluri și a reușit trei assist-uri. Postul lui de bază este cel de mijlocaș defensiv, dar poate evolua și ca fundaș central.

ADVERTISEMENT

Câți bani a încasat Genoa din transferuri, în vară

În vară, . A legitimat șapte jucători, însă nu a achitat niciun ban în schimbul lor, ceea ce a atras furia fanilor, dar și criticile jurnaliștilor din Peninsulă.

Jucători cedați de Genoa:

ADVERTISEMENT

Koni de Winter (23 de ani, fundaș) – la Milan, pentru 20 de milioane de euro

Honest Ahanor (17 ani, fundaș) – la Atalanta, pentru 17 milioane de euro

Albert Gudmundsson (28 de ani, atacant) – la Fiorentina, pentru 13 milioane de euro

Mattia Bani (31 de ani, fundaș) – la Palermo, pentru 1,5 milioane de euro

Alan Matturo (20 de ani, fundaș) – la Levante, sub formă de împrumut, pentru 500.000 de euro

Genoa l-a mai vândut și pe fundașul Federico Valietti (26 de ani), la Trapani, în Serie C, cu doar 500 de euro.