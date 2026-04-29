Dan Șucu transferă la Genoa de la o rivală a Rapidului! Care este suma pe care trebuie să o plătească

ADVERTISEMENT

Dan Șucu (63 de ani) vrea să aducă la Genoa un jucător român. Este vorba despre Radu Voicu, în prezent junior la Steaua, la categoria de vârstă sub 16 ani. Recent, tânărul fotbalist a avut discuții și pentru a merge în probe la Borussia Dortmund, dar în cele din urmă nu s-a concretizat nimic în acest sens.

Din informațiile obținute de FANATIK, din partea „grifonilor” se ocupă de această chestiune chiar Răzvan Raț, partener de afaceri al lui Dan Șucu, om care, după cum se știe deja destul de bine, are de ceva timp chiar și anumite atribuții la clubul de pe „Luigi Ferraris” în ceea ce privește componenta de dezvoltare sportivă.

ADVERTISEMENT

Fostul internațional român a mai adus până acum câțiva juniori români în academia celor de la Genoa, iar acum a discutat personal cu tatăl puștiului de la Steaua pentru această mutare. Întrucât este vorba despre un junior cu vârstă sub 16 ani, italienii nu vor fi nevoiți să achite decât acea grilă de formare pentru transferul lui Radu Voicu, iar suma totală din acest punct de vedere se ridică la doar 50.000 de euro.

Probleme mari pentru Dan Șucu la Rapid în această perioadă

„Meciul cu CFR Cluj este decisiv să rămânem în joc, vorbim de cupele europene.

ADVERTISEMENT

„Meciul cu CFR Cluj este decisiv să rămânem în joc, vorbim de cupele europene. Niciodată nu o să trag la răspundere un antrenor pentru o tactică sau pentru cum face echipa. Dar trebuie toți să credem că avem șanse. Dacă intrăm și luăm un gol și picăm, ieri am picat de tot în a doua repriză, am mai luat două goluri. Am vorbit astăzi (n.r. cu Dan Șucu). E bucuros de nu mai poate, ce să fie? E extrem de supărat, normal că nu îi convine. Am fost supărați ieri, jumătate din echipă era dărâmată, au plâns. Dar trebuie să credem cu toții. Suntem într-o pasă proastă, suporterii au dreptate, dar mai sunt 12 puncte”.