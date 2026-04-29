Dan Șucu transferă la Genoa de la o rivală a Rapidului! Care este suma pe care trebuie să o plătească

Dan Șucu vrea la Genoa un jucător din România! Despre cine este vorba și cât trebuie să plătească „grifonii” în schimbul său
29.04.2026 | 22:30
Dan Sucu transfera la Genoa de la o rivala a Rapidului Care este suma pe care trebuie sa o plateasca
Dan Șucu transferă la Genoa de la o rivală a Rapidului. Foto: colaj Fanatik
Dan Șucu (63 de ani) vrea să aducă la Genoa un jucător român. Este vorba despre Radu Voicu, în prezent junior la Steaua, la categoria de vârstă sub 16 ani. Recent, tânărul fotbalist a avut discuții și pentru a merge în probe la Borussia Dortmund, dar în cele din urmă nu s-a concretizat nimic în acest sens.

Dan Șucu vrea la Genoa un junior român de la Steaua, Radu Voicu

Din informațiile obținute de FANATIK, din partea „grifonilor” se ocupă de această chestiune chiar Răzvan Raț, partener de afaceri al lui Dan Șucu, om care, după cum se știe deja destul de bine, are de ceva timp chiar și anumite atribuții la clubul de pe „Luigi Ferraris” în ceea ce privește componenta de dezvoltare sportivă.

Fostul internațional român a mai adus până acum câțiva juniori români în academia celor de la Genoa, iar acum a discutat personal cu tatăl puștiului de la Steaua pentru această mutare. Întrucât este vorba despre un junior cu vârstă sub 16 ani, italienii nu vor fi nevoiți să achite decât acea grilă de formare pentru transferul lui Radu Voicu, iar suma totală din acest punct de vedere se ridică la doar 50.000 de euro.

Probleme mari pentru Dan Șucu la Rapid în această perioadă

După ce echipa din Giulești a pierdut cu Dinamo pe Arena Națională, scor 1-3, în etapa a șasea din play-off-ul SuperLigii, Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului alb-vișiniu, a dezvăluit ce a vorbit cu principalul finanțator. În mod așteptat, acesta din urmă nu a fost deloc mulțumit de ceea ce a văzut la această partidă:

Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am...
Digi24.ro
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”

„Meciul cu CFR Cluj este decisiv să rămânem în joc, vorbim de cupele europene. Niciodată nu o să trag la răspundere un antrenor pentru o tactică sau pentru cum face echipa. Dar trebuie toți să credem că avem șanse. Dacă intrăm și luăm un gol și picăm, ieri am picat de tot în a doua repriză, am mai luat două goluri. Am vorbit astăzi (n.r. cu Dan Șucu). E bucuros de nu mai poate, ce să fie? E extrem de supărat, normal că nu îi convine. Am fost supărați ieri, jumătate din echipă era dărâmată, au plâns. Dar trebuie să credem cu toții. Suntem într-o pasă proastă, suporterii au dreptate, dar mai sunt 12 puncte”. 

Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă...
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Raluca Zenga, apariție uimitoare la 44 de ani. Cum arată fosta soție a...
Fanatik
Raluca Zenga, apariție uimitoare la 44 de ani. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga
Antrenorul lui Andrei Rațiu, mesaj emoționant înainte de semifinala din Conference League contra...
Fanatik
Antrenorul lui Andrei Rațiu, mesaj emoționant înainte de semifinala din Conference League contra lui Strasbourg: „O fac pentru ei!”
Craiova fierbe înainte de marea finală a Cupei României! Peluza Nord a anunțat...
Fanatik
Craiova fierbe înainte de marea finală a Cupei României! Peluza Nord a anunțat mobilizare totală și atacă dur FRF: „Organizare mizerabilă!“
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik.
Nu Iordănescu, Lucescu sau Ienei! 'El a fost cel mai șmecher antrenor din...
iamsport.ro
Nu Iordănescu, Lucescu sau Ienei! 'El a fost cel mai șmecher antrenor din istoria fotbalului românesc'
