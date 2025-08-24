Dan Şucu, trei ţinte pe lista de achiziţii pentru Rapid: „Sunt numai jucători străini!”

Entuziasmat de rezultatele Rapidului din acest început de campionat, Toți jucătorii doriți de conducerea alb-vișinie sunt din străinătate.

Dan Șucu are trei ținte de transfer la Rapid

Rapid, alături de Universitatea Craiova și UTA Arad, este neînvinsă în acest sezon de SuperLiga. Deși e echipa e pe locul 2, la o lungime de liderul Craiova, Dan Șucu vrea să mai facă transferuri. Jocul Rapidului a scârțâit la ultimele două partide, cu și FCSB (2-2).

„Domnul Pederzoli se ocupă, directorul sportiv al Rapidului, se ocupă jucătorii ăștia de creație. Sunt vreo trei pe listă”, a dezvăluit Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță a fost „înțepat” apoi subtil de ce Sabin Ilie, care a întrebat: „Cei trei jucători sunt tot de la Genoa? Robert, nu vreau să te superi pe mine, dar tot ce ați luat de la Genoa, nu a confirmat niciunul”.

„Sunt doar jucători din străinătate”

Sezonul trecut, Genoa i-a împrumutat la Rapid pe Franz Stolz și pe David Ankeye. Atacantul nigerian a fost extrem de criticat pentru că nu a dat niciun gol cât a jucat în alb-vișiniu.

„(n.r. – Este vreun român pe lista lui Pederzoli?) Din ce știu eu, nu este. Sunt doar jucători din străinătate. Dar aici, mai multe detalii poate da la un momentdat directorul sportiv al Rapidului”, a conchis Robert Niță.

