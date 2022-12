Dan Sucu trimite săgeți către rivalii din SuperLiga. „Mă deranjează superficialitatea!” Ce spune de Neluțu Varga. Video exclusiv

, iar patronul Rapidului a răspuns în mod direct la multe subiecte controversate.

Dan Șucu, noi săgeți către Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj: „Are afaceri importante. De ce nu este în top?”

și a dezvăluit ce îl deranjează la patronii din SuperLiga. .

Conform topului Capital, Dan Șucu este al doilea cel mai bogat patron din SuperLiga după Gigi Becali, cu o avere estimată la 135-145 milioane de euro, însă toate aceste discuții l-au deranjat pe omul de afaceri: „Aș avea un singur comentariu, dar ar fi mai malițios. Ca să ai un preț la un produs, trebuie să dorești să vinzi. Nu poți să îți dai seama, piața trebuie să hotărască produsul nou pe piață”.

Patronul Rapidului a vorbit pe larg despre acest subiect și consideră că nu toată lumea are parte de același tratament din partea presei și a autorităților: „Ceea ce mă distrează e că acolo sunt doi sau trei patroni din fotbal care sunt listați. Dar mai sunt o grămadă de patroni din fotbal care unde sunt? Unde e transparența lor?”.

Dan Șucu a dat și nume și i-a luat în colimator pe Mihai Rotaru, dar mai ales pe Neluțu Varga: „Or fi 100, or fi 150 în cazul meu, or fi 300 sau nu în cazul domnului Becali, dar în cazul domnului Rotaru câți sunt? Dar în cazul domnului Varga unde sunt? Din punctul meu de vedere are afaceri importante…. Dar în cazul altor domni care sunt patroni… Adică unde sunt până la urmă?!?!”.

Dan Șucu, mesaj manifest pentru patronii din SuperLiga: „Fotbalul are șansa să fie transparent!”

Dan Șucu face apel către toți oamenii de afaceri implicați în fotbalul românesc să se desprindă de vechile metehne: „Îmi pare rău de superficialitatea unora, care nu pun întrebări care totuși ar trebui puse. Fotbalul în clipa de față are șansa să fie transparent! Păi atunci hai să-l transparentizăm!”.

Șucu nu poate înțelege de ce Neluțu Varga nu a fost și el inclus în top 300 Capital, deși își permite să bage peste 30 de milioane de euro la campioana României: „Iertați-mă, eu știu că la Cluj sunt 30 de milioane de euro datorii, investiție a patronului în club. Deci automat sunt banii patronului. Atunci patronul de ce nu este în lista respectivă? De ce nu este în Capital? Nu înțeleg! Nu s-a gândit nimeni la asta?”.

Toată atenția opiniei publice este însă concentrată acolo unde nu e nevoie, mai e de părere Dan Șucu: „S-au gândit la Hagi, care din punctul meu de vedere este cât se poate de transparent! Dar la Craiova? Acolo se discuta, citesc și eu, de 17-20 de milioane de euro investiții. Bun, de ce nu este și el acolo?”.

Dan Șucu se întoarce aproape obsesiv la transparență, un criteriu care din punctul său de vedere este esențial pentru ridicarea fotbalului românesc: „Unde este transparența? Nu mă deranjează asta neapărat, ci superficialitatea unor colegi care ar putea să impună transparența”, a fost discursul extrem de direct al omului de afaceri, în exclusivitate pentru site-ul nostru.