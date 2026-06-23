Dan Şucu, veste uriaşă la Genoa! Decizia finală a tribunalului despre investiţia de 40.000.000 de euro

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Dan Șucu a preluat pachetul majoritar de la Genoa finalul anului 2024, . Intrarea omului d afaceri român în fotbalul italian nu a fost deloc facilă, în condițiile în care a fost deschis un proces. Ancheta penală a fost făcută împotriva directorului general Blazquez, din cauza acuzațiilor de fraudă formulate de ACM (A-Cap Management).

Dan Şucu, veste uriaşă la Genoa

ACM (A-Cap Management) a susținut faptul că directorul g de către omul de afaceri român pentru 40 de milioane de euro. Motivul? Suma preluării a fost mult prea mică, fapt ce a ridicat suspiciuni.

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Inițial, hotărârea a fost programată pe 25 februarie, ca ulterior să fie amânată pentru luna iunie, din cauza trecerii de la judecătorul Bianchi la judecătorul Gabriel. Instanța a hotărât că tranzacția a fost făcută corect, iar în acest sens clubul din Seria A a ieșit deja cu un comunicat de confirmare a acestei respingeri.

Cum a reacționat Diana Șucu

La scurt timp după ce decizia instanței a fost făcută publică, Diana Șucu a postat, pe rețelele de socializare, o fotografie prin care a lămurit întreaga situație: mărirea de capital s-a realizat perfect legal. În imagine se regăsea și Dan Șucu, iar descrierea a fost una extrem de sugestivă: un simplu emoji în formă de inimă.

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„Genoa pune capăt litigiului cu A-Cap: Tribunalul din Genova respinge cererea. Intrarea lui Dan Șucu în acționariatul Genoa prin majorarea de capital din decembrie 2024 este perfect legală. Acest lucru este stabilit prin hotărârea pronunțată astăzi de Tribunalul din Genova, care a respins în totalitate poziția/revendicările reclamantei A-Cap.

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Conținutul complet al hotărârii va fi făcut public în curând, printr-un comunicat oficial al clubului din Villa Rostan, care confirmă această veste”, s-a arătat în fotografia publicată de Diana Șucu pe rețelele de socializare.

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Comunicatul oferit de Genoa

Genoa, la scurt timp după decizia tribunalului, a ieșit cu un comunicat de presă: „Prin sentința publicată astăzi, Tribunalul din Genova a respins contestarea hotărârii de majorare a capitalului social al clubului Genoa CFC din data de 14.12.2024, hotărâre atacată la vremea respectivă de ACM Delegate LLC, o societate controlată integral de ACap Holding LLC.

După cum se știe, grupul ACap contestase legitimitatea hotărârii de majorare a capitalului sub diverse aspecte: neparticiparea ACap la adunarea generală, inexistența, anulabilitatea sau nulitatea hotărârii ca urmare a mai multor încălcări (caracterul ilicit al obiectului sau al cauzei hotărârii, nelegalitatea excluderii dreptului de opțiune, lipsa informării ACM cu privire la convocarea adunării generale, votul exprimat în cadrul adunării de către 777 Genoa Holdings srl în situație de conflict de interese).

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Toate argumentele, respinse deja de două ori în cadrul procedurilor ordonanțelor președințiale (măsuri asigurătorii), au fost acum respinse pe fond de Tribunalul din Genova (completul de judecată fiind format din Enrico Ravera, Președinte, Raffaella Gabriel, Raportor și Emanuela Giordano, al treilea judecător) printr-o sentință complexă și detaliată de peste 50 de pagini, care a obligat totodată ACM la plata cheltuielilor de judecată.

Sentința, reconfirmând într-un mod mai detaliat aspectele deja exprimate în faza de urgență, a admis în totalitate argumentele invocate de Genoa. Sentința este executorie”, s-a arătat în comunicatul oferit de Genoa.