Dan Șucu, vizită surpriză în cantonamentul Rapidului! Cu cine a discutat înainte de derby-ul cu Dinamo

Dan Șucu a fost prezent în cantonamentul Rapidului cu o zi înainte de derby-ul extrem de important contra lui Dinamo. Alături de cine a fost surprins acționarul majoritar.
Bogdan Mariș
20.02.2026 | 19:00
Dan Sucu vizita surpriza in cantonamentul Rapidului Cu cine a discutat inainte de derbyul cu Dinamo
Dan Șucu a fost prezent la antrenamentul Rapidului înainte de meciul cu Dinamo. FOTO: FC Rapid (Facebook)
Învinsă de Farul în etapa precedentă din Superliga, Rapid se pregătește pentru derby-ul extrem de important contra lui Dinamo, care se va disputa pe Arena Națională sâmbătă, de la ora 20:30, în cadrul etapei 28 a campionatului. Acționarul majoritar al giuleștenilor, Dan Șucu, a fost prezent în cantonamentul echipei cu o zi înainte de meci.

Dan Șucu, vizită surpriză în cantonamentul Rapidului

Dan Șucu a apărut în cantonamentul Rapidului cu o zi înainte de meciul contra lui Dinamo. În imaginile postate pe pagina oficială a clubului Rapid, acționarul majoritar discută cu trei dintre fotbaliștii sosiți la echipă în această iarnă, Olimpiu Moruțan, Daniel Paraschiv și Tallison, dar și cu Marian Aioani, care nu va evolua contra lui Dinamo din cauza unei accidentări.

Rapid ocupă momentan locul 3 în Superliga, cu 49 de puncte, în timp ce Dinamo se află pe poziția secundă, la 3 lungimi în fața giuleștenilor, așadar echipa pregătită de Costel Gâlcă are mare nevoie de un succes. Formația „alb-vișinie” nu și-a asigurat încă matematic prezența în play-off, însă e foarte probabil ca acest lucru să se întâmple și în cazul unui rezultat nefast în derby.

Dan Șucu a „abandonat” Rapidul în etapa trecută

În runda precedentă din Superliga, Rapid a avut o prestație ștearsă, fiind învinsă surprinzător cu 3-1 la Ovidiu de Farul Constanța. Giuleștenii au egalat prin Borza după ce Ișfan deschisese scorul, însă Alibec și Vînă au punctat mai apoi pentru gruparea antrenată de Ianis Zicu, care a obținut un succes important.

Dan Șucu a ales să nu fie prezent la meci, deoarece în același timp s-a jucat și partida din Serie A dintre Cremonese și Genoa, încheiată la egalitate, 0-0. Președintele „grifonilor” a stat în tribuna oficială a arenei „Giovanni Zini” din Cremona alături de mai mulți oficiali ai clubului Genoa.

Ce a declarat Costel Gâlcă înainte de Rapid – Dinamo

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a prefațat derby-ul cu Dinamo în cadrul unei conferințe de presă. „Un meci important, mai ales că venim după o perioadă mai puțin bună. Dacă nu greșesc, nu am câștigat acasă de la meciul cu Metaloglobus. Trebuie să avem atitudine, să recuperăm acel echilibru defensiv pe care l-am avut înainte de meciul cu Farul.

Pentru noi e important să ne atingem obiectivul, apoi să ne propunem alte obiective. Momentul nu e bun, dar trebuie să fie o motivație în plus pentru toți. Sunt meciuri importante, există motivație, Dinamo e o echipă foarte bună. Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor, chiar peste, am făcut-o în tur”, a declarat tehnicianul.

