Dan Șucu vrea să dea lovitura! Jucătorul de 10.000.000 de euro pe care a pus ochii

ADVERTISEMENT

, asta chiar și după ce l-a înlocuit pe Patrick Vieira cu Daniele De Rossi, iar specialiștii pun rezultatele slabe pe seama .

Dan Șucu îl vrea pe jucătorul de 10 milioane de euro. Genoa se luptă cu o echipă din Premier League pentru transfer

După ce s-a scris că trupa patronată de Dan Șucu este interesată de aducerea lui Artem Dovbyk, atacantul celor de la AS Roma, se pare că Genoa are și alte ținte, tot din Serie A, însă are parte de o concurență intensă pentru transferul dorit. Marco Brescianini, jucătorul celor de la Atalanta, se află pe lista grifonului și ar putea să ajungă sub comanda lui Daniele De Rossi în această iarnă.

ADVERTISEMENT

Totuși, pentru mijlocașul italian s-au arătat interesate și alte echipe, precum Fiorentina sau Cagliari, plus o trupă din Premier League, Bournemouth. Puterea financiară pe care formațiile din Anglia o au ar putea să conteze decisiv în negocieri, însă momentan nu se știe exact dacă au fost purtate deja discuții pentru transfer și Genoa ar putea să profite de acest lucru, notează .

Marco Brescianini a fost luat de Atalanta în vară, pentru 10.000.000 de euro, de la Frosinone, iar acesta a evoluat în 13 meciuri și a marcat un gol.

Pleacă Stanciu de la Genoa în această iarnă?

Eventuale întăriri aduse pentru mijlocul terenului ar putea însemna că Nicolae Stanciu va pleca de la Genoa în această iarnă, mai ales că românul nu a prins minute multe nici până acum, când concurența pe posturi nu a fost atât de mare.

ADVERTISEMENT

Speculațiile cu privire la o posibilă întoarcere a sa în România, la Rapid, rămân la ordinea zilei, asta după ce chiar Victor Angelescu a recunoscut public că și-ar dori să-l vadă pe mijlocașul ofensiv în tricoul formației din Giulești. Cel mai probabil o revenire a lui Stanciu în SuperLiga s-ar putea face, momentan, sub formă de împrumut, după care în vară situația sa va fi revizuită de către Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

Genoa a încasat peste 50 de milioane de euro în vară pe transferuri

Suporterii lui Genoa nu sunt tocmai încântați de modul în care clubul este condus de la venirea lui Dan Șucu, mai ales că românul nu a investit până acum sume importante în transferuri, ba din contră, a vândut jucători pe sume mari și asta a atras critici din partea italienilor.

Omul de afaceri a recunoscut că sunt probleme financiare la echipă, pe care le-a găsit când a preluat pachetul majoritar de acțiuni, iar datoriile ar fi de peste 100 de milioane de euro, motiv pentru care banii vor merge cu prioritate către achitarea datoriilor.