Dan Șucu vrea să dea lovitura! Jucătorul de 10.000.000 de euro pe care a pus ochii

Genoa nu o duce foarte bine în Serie A, asta chiar și după ce l-a înlocuit pe Patrick Vieira cu Daniele De Rossi, iar specialiștii pun rezultatele slabe pe seama lotului nu tocmai strălucit.
După ce s-a scris că trupa patronată de Dan Șucu este interesată de aducerea lui Artem Dovbyk, atacantul celor de la AS Roma, se pare că Genoa are și alte ținte, tot din Serie A, însă are parte de o concurență intensă pentru transferul dorit. Marco Brescianini, jucătorul celor de la Atalanta, se află pe lista grifonului și ar putea să ajungă sub comanda lui Daniele De Rossi în această iarnă.
Totuși, pentru mijlocașul italian s-au arătat interesate și alte echipe, precum Fiorentina sau Cagliari, plus o trupă din Premier League, Bournemouth. Puterea financiară pe care formațiile din Anglia o au ar putea să conteze decisiv în negocieri, însă momentan nu se știe exact dacă au fost purtate deja discuții pentru transfer și Genoa ar putea să profite de acest lucru, notează presa din Italia.
Eventuale întăriri aduse pentru mijlocul terenului ar putea însemna că Nicolae Stanciu va pleca de la Genoa în această iarnă, mai ales că românul nu a prins minute multe nici până acum, când concurența pe posturi nu a fost atât de mare.
Speculațiile cu privire la o posibilă întoarcere a sa în România, la Rapid, rămân la ordinea zilei, asta după ce chiar Victor Angelescu a recunoscut public că și-ar dori să-l vadă pe mijlocașul ofensiv în tricoul formației din Giulești. Cel mai probabil o revenire a lui Stanciu în SuperLiga s-ar putea face, momentan, sub formă de împrumut, după care în vară situația sa va fi revizuită de către Dan Șucu.
Suporterii lui Genoa nu sunt tocmai încântați de modul în care clubul este condus de la venirea lui Dan Șucu, mai ales că românul nu a investit până acum sume importante în transferuri, ba din contră, a vândut jucători pe sume mari și asta a atras critici din partea italienilor.
Omul de afaceri a recunoscut că sunt probleme financiare la echipă, pe care le-a găsit când a preluat pachetul majoritar de acțiuni, iar datoriile ar fi de peste 100 de milioane de euro, motiv pentru care banii vor merge cu prioritate către achitarea datoriilor.