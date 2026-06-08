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Dan Șucu vrea să-l transfere pe campionul lui Cristi Chivu! Jucătorul va pleca de la Inter

Dan Șucu este pe urmele jucătorului care a ieșit campion în Serie A alături de Cristi Chivu. De ce fotbalist s-a interesat Genoa de la cea mai bună echipă din Italia.
Iulian Stoica
08.06.2026 | 19:15
Dan Sucu vrea sal transfere pe campionul lui Cristi Chivu Jucatorul va pleca de la Inter
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Dan Șucu, pe urmele campionului lui Cristi Chivu! Ce jucător este aproape să semneze. Foto: Colaj Fanatik
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Cristian Chivu este cel mai în vogă antrenor din Italia. Românul a reușit să câștige titlul încă de la primul sezon ca „principal” la Inter, astfel că mai mulți jucători au primit oferte importante. Printre cei aproape de despărțire se află și Francesco Acerbi, fotbalist aflat la final de contract.

Dan Șucu, pe urmele campionului lui Cristi Chivu

Francesco Acerbi este unul dintre veteranii formației din Milano, iar contractul său este scadent în vara acestui an. Fundașul central a avut parte de mai multe momente importante la Inter, printre care și golul decisiv marcat împotriva lui Barcelona, în urmă cu un an, în semifinala UEFA Champions League.

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Aflat de patru ani la Milano, fundașul în vârstă de 38 de ani nu ia în calcul să se retragă din activitate. Cum are un CV important, printre care două titluri în Serie A, două Cupe ale Italiei, două Supercupe și a jucat două finale de Champions League, Acerbi stârnește interes pentru formațiile importante.

Presa din Italia a notat faptul că Acerbi ar putea să se reunească cu Simone Inzaghi, la Al-Hilal, însă există și varianta de a rămâne în Italia. Tuttomercatoweb.com a transmis că Monza este în pole-position pentru semnătura fundașului, iar în discuții se află și Genoa, formație patronată de Dan Șucu.

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Cine este Francesco Acerbi, fundașul dorit de Dan Șucu la Genoa

Francesco Acerbi este unul dintre cei mai apreciați jucători din Italia. În ciuda faptului că are o vârstă peste medie, cluburile din „Cizmă” îl doresc datorită experienței acumulate de-a lungul anilor. Cotat în prezent la 2 milioane de euro, Acerbi a adunat 26 de meciuri sub comanda lui Cristi Chivu în sezonul recent încheiat.

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Genoa a salvat un sezon dificil în Serie A datorită lui Daniele De Rossi. Preluată în noiembrie de pe poziția a 18-a, echipa a fost condusă de tehnician până pe locul 16, reușind să evite retrogradarea și să încheie campionatul cu 41 de puncte. Totuși, ambițiile se anunță mari în sezonul ce urmează, astfel că Dan Șucu, cel mai probabil, va investi în transferuri.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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