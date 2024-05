Dan Șucu vs Gigi Becali, marele duel în următorii zece ani în fotbalul românesc. Cristi Borcea le face portretul patronilor de la Rapid și FCSB

Gigi Becali și Dan Șucu sunt într-o rivalitate acerbă în SuperLiga, iar Cristi Borcea spune că marea lupta din fotbalul românesc la nivelul acționarilor se va da între cei doi. Fostul patron din SuperLiga le-a făcut portretul oamenilor de afaceri din Capitală.

Dan Șucu vs Gigi Becali, marele duel în următorii zece ani în fotbalul românesc

, însă în sezonul următor se așteaptă o concurență serioasă pentru patronul de la FCSB. Mihai Rotaru, Neluțu Varga și Dan Șucu și-au anunțat intențiile pentru ediția viitoare din SuperLiga.

Cristi Borcea este de părere că în următorii 10 ani. FANATIK SUPERLIGA este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Șucu este cel mai bun manager din fotbal. Uită-te la merchandising, are mentalitate să fie numărul 1. Construiește pe termen lung, Steaua are o bază extraordinară și Dinamo are o bază înveghită. Dacă nu o să fie un singur Dinamo, să nu mai stea în paragină 20 de hectare în mijlocul Bucureștiului.

Cât este Ionuț Lupescu să adune tot și să fie un singur Dinamo, altfel în fiecare an va pierde foarte mult dacă nu se investește, să se bată la cupe europene. Vor rămâne doar două, Șucu și Gigi. Vor ridica ștacheta și de la 15 milioane se vor duce în 18, 20.

Șucu nu vrea doar campionatul, Rapid nu este cap de serie și niciodată nu pot să ajungă în Liga Campionilor decât dacă face o echipă de peste 20 de milioane. Să se bată cu cine cad, să meargă minim în grupele Europa League”, a spus Borcea.

Cristi Borcea le face portretul patronilor de la Rapid și FCSB: „Are mai multă scânteie”

„Degeaba câștigi campionatul, aici s-au bătut între ele. El așa a fost structurat și în afaceri, este genul domnului Badea, dar cu puțin mai multă scânteie. Domnul Badea este tipicar, de asta a făcut echipă. Nu îl exclud nici pe nașul, pe Gigi.

Proiectul lui Șucu pare cel mai solid, vine din urmă să îl ajungă pe Hagi. Cea mai bună bază o are nașul la Berceni, Șucu are totul calculat. Depinde foarte mult dacă se retrage în următorii ani. Dacă o să înceapă cum au făcut cei de la Dinamo când luau la înjurături acționarii și plecau.

Dacă îl iau pe Șucu la înjurături va pleca și el, cât să reziști. El vrea să arate că poate avea succes și în fotbal și va arăta”, a mai spus Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

“E BINE CA NU L-A PUS PE SUMUDICA la Rapid” Cristi Borcea, PREVIZIUNI COLOSALE pentru Dan Sucu